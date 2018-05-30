30 Mayıs 2018 Çarşamba15 Ramazan 1439
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Erzurum'da tehlikeli gerginlik! 100 kişi birbirine girdi

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Erzurum'da tehlikeli gerginlik! 100 kişi birbirine girdi
Erzurum'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan ve daha sonra yaklaşık 100 kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Kavgaya karışan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da tehlikeli gerginlik! 100 kişi birbirine girdi Erzurum'da tehlikeli gerginlik! 100 kişi birbirine girdi Erzurum'da tehlikeli gerginlik! 100 kişi birbirine girdi

Olay iftar sonrası Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında yer meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup berberde karşı karşıya geldi. Sözlü başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

100 KİŞİLİK BIÇAKLI SOPALI KAVGA

2 kişinin bıçaklanarak yaralandığı olayın ardından kavgayı haber alan şüphelilerin yakınları olay yerine akın etti. Yaklaşık 100 kişilik iki taraftan da şüpheli yeniden kavgaya tutuşurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya ilk müdahale eden ekipten kafasına sandalye darbesi alan 1 polis yaralandı.

Toplamda 1'i polis 5 kişinin yaralandığı olaya çevik kuvvet polisleri ve TOMA ile müdahale edildi.

Kavgaya karışan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Ilıca semtinde geniş güvenlik tedbiri alırken yeni bir olaya sebebiyet verilmemesi için tedbirler sürdürülüyor.

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