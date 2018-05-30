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Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

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Terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu büyük zarar gören Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Nusaybin'de terörün izleri siliniyor
Nusaybin'de terörün izleri siliniyor Nusaybin'de terörün izleri siliniyor Nusaybin'de terörün izleri siliniyor

Terör örgütü PKK'nın kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar ve yaşamı hiçe sayan saldırıları sonucu büyük zarar gören ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan ihya çalışmaları hızla sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Zeynel Abidin Camisi ve Külliyesinin restorasyonu tamamlandı, Selman'ı Pak Camisi ve Türbesi ile Hacı Haldo Camisi'nin restorasyonu ise devam ediyor.

AĞUSTOS AYINDA HAK SAHİPLERİ EVLERİNE KAVUŞACAK

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için geleneksel doku korunarak yapılan 4 bin 657 konutta fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı. 4 bin 657 konutun inşasının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde hayata geçirilen projede 90, 135, 175, 208 ve 213 metrekare konutların yanı sıra iş yeri, okul, cami, sosyal tesis, park ve çocuk oyun alanları da yer alıyor. Hak sahipleri, konutlarına ağustos ayında kavuşmayı heyecanla bekliyor.

Altyapıdan üstyapıya, içme suyundan temizliğe, çevre düzenlemesinden yol, park ve yeşil alan çalışmalarına, sosyal yaşamdaki canlanmadan kültür sanat etkinliklerine kadar her alanda uygulanan projelerle Nusaybinlilerin yaşamı konforla buluştu.

İlçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturan belediyenin hizmetleri, Nusaybinlilerin beğenisini topluyor.

"NUSAYBİN BÜYÜK DEĞİŞİME UĞRADI"

İlçede yaşayanlardan Demet Dursun, yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İki yıldır Nusaybin gerçekten büyük bir değişime uğradı. Yapılan çalışmalarla yeni yaşam alanları oluşturuldu, şehrin görsel kirliliği ortadan kalktı." diyen Dursun, ilçede sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler noktasında da büyük gelişmeler kaydedildiğini aktardı.

Dursun, "Yıllardan beri yapılmayan hizmetler son 2 yılda yapıldı. Bu çalışmaların bu şekilde ilerlemesini temenni ediyoruz." dedi.

"BU ÇALIŞMALARLA UMUTLARIMIZ ARTIYOR"

Selma Arslan, önceden sosyal, kültürel ve sportif hiçbir etkinlik yapılmayan Nusaybin'de görevlendirmenin ardından önemli bir değişim yaşandığını anlattı.

Spordan kültür ve sanata kadar her alanda değişim görüldüğüne işaret eden Arslan, "Nusaybin'de denizimiz yok ama plaj voleybolu yapıldı. Önceki belediye yönetiminin hiçbir etkinliğini göremedik ve faydalanamadık ama kayyumla neredeyse her ay vatandaşlara yönelik etkinlikler söz konusu. Nusaybin şu an gerçekten hak ettiği yerde." diye konuştu.

Arslan, ilçedeki tahribatın izlerinin her geçen gün silindiğini vurgulayarak "Bu da bizim için memnun edici bir şey. Yürütülen çalışmalarla içme suyu şebekesi döşendi artık evlerde temiz su içebiliyoruz. İlçemizi güzel yerlerde görmek istiyoruz. Bu çalışmalarla umutlarımız her zaman artıyor." şeklinde konuştu.

"YATIRIMLARLA TARİHİ YERLERİMİZ ÖN PLANDA"

Aslan Karakaş, ilçede altyapı ve üstyapının yenilendiğini dile getirerek insanların artık huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam ettiğini belirtti.

"Eskiden terör olayları ve başka konular nedeniyle turistler ilçemize gelmiyordu ama şimdi ise turist kafileleri geliyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Bizler de haklarımızdan faydalanmak isteriz. Eskiden tarihi yerlerimiz ön planda değildi ama kayyum atandıktan sonra yapılan yatırımlarla tarihi yerlerimiz ön planda oldu." ifadelerini kullanan Karakaş, çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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