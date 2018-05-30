30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Planları işliyor! Yeni ortak amaçları..

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Planları işliyor! Yeni ortak amaçları..
Ankara ile müzakere yürüten Washington, terör örgütü PKK’yı Münbiç’ten çekmeyi kabul etti ancak kentte güvenliği ÖSO’nun sağlamasına karşı çıkıyor.
Planları işliyor! Yeni ortak amaçları.. Planları işliyor! Yeni ortak amaçları.. Planları işliyor! Yeni ortak amaçları..

 Bir yandan da Riyad’a PKK’ya destek amaçlı ‘Arap Ordusu’ kurduran ABD, Münbiç’te ÖSO’yu değil ‘tarafsız askeri güçleri’ istiyor.

ABD himayesinde Münbiç’e giren PKK terör örgütünün 2 yıllık işgali sona eriyor. Türk ve ABD’li heyetler arasında yapılan ikili görüşmelerde Washington tarafı, PKK’yı Münbiç’ten çekmeyi kabul etti. Ancak ABD’liler, PKK’nın çıkması karşılığında bölgede ‘tarafsız askeri güçlerin’ konuşlanması ve ÖSO’nun Münbiç’e girmemesini şart koştu.

Ankara ise PKK’nın yalnızca Münbiç’i değil, sonrasında Tel Abyad başta olmak üzere Suriye kuzeyinde işgal ettiği bütün yerleri terk ederek bölgeyi asli sahiplerine teslim etmesini istiyor.

Gelişmelere dair bilgi veren Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Albay İbrahim Mecbur, PKK’yı Münbiç’ten çıkaracak ABD’nin, bundan sonra teröristlerin Fırat’ın doğusuna tam anlamıyla hakim olması için çalışacağına dikkat çekti. Mecbur, “Trump yönetimi, Münbiç’i sınır kılan terör haritasını sahada tatbik aşamasına geçiyor ve bu kapsamda Esedgüçleri de Haseke’de bulunan askeri varlığının tamamına yakınını bölgeden tahliye etti. Yeni dönemde Münbiç’in doğusunda kalan tüm yerleşim birimlerinin PKK’ya terk edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi. Mecbur şunları söyledi:

ORTAK PLAN İŞLİYOR

“Esed rejiminin en önemli askeri birliklerinden 17. Tümen’e (Liva 17) ait askeri alan ithal savaşçılarla oluşturulacak sözde sınır muhafaza birliklerine tahsis edildi. Şam yönetiminin PKK bağlantısı devam ediyor. Esed, Haseke bölgesinde 6 yıldır görev yapan tüm birliklerini merkeze çekti. Sadece sembolik anlamı olan 300 civarında polis dışında Haseke genelinde hiçbir askeri varlığı kalmadı. Hem Esed hem de ABD’yi PKK ortak paydasında buluşturan bir plan var ve bu plan işliyor.”

BÖLGE HALKI İSYANDA

“Rakka, Haseke ve Halep kırsalında PKK’nın işgal ettiği tüm yerleşim birimlerinde insanlar baskı ve estirilen terör ortamından bıkmış durumda. Rakka, Haseke ve Münbiç’te insanlar defalarca yürüyüş, gösteri düzenledi. PKK zulmü birçok kez esnaf tarafından boykot edildi. Rakka’da geçtiğimiz hafta boyunca PKK ve halk arasında çatışmalar vardı. Haseke-Tel Biyrek bölgesinde halk, çocuklarını zorla terör kamplarına götürmek isteyen örgüt militanlarıyla çatıştı. Tel Abyad, Ayn İsa, Deyrizor, Rakka ve Münbiç’te terör örgütü karargahlarına yönelik onlarca saldırı düzenlendi.”

İDLİB’DE BİRLEŞTİK

“Türkiye’nin 12 üs inşa etmesi sonrası benim komuta ettiğim grubun da dahil olduğu muhalif gruplar bir çatı altında birleşti. Toplam 11 grup ‘El Cephet El Vataniy Tahrir’ çatı yapılanması altında birleştik. Öncelikli olarak bölgemizi harici saldırılardan koruma amaçlı bu birliktelik elbette Türkiye ile birlikte gerçekleşecek her düşman oluşuma karşı verilecek mücadeleye de bilfiil katılacaktır.”

AYN İSA’DA SUUD-BAE KARARGÂHI

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Albay İbrahim Mecbur, tüm masrafları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanacak ‘Arap Ordusu’ için Rakka’ya bağlı Ayn İsa ilçesinde merkez karargah inşa edildiğini söyledi. Bölgede PKK’ya karşı artan öfke ve isyan halini gören ABD ve müttefiklerinin, ‘Arap Ordusu’ projesini daha büyük çaplı ayaklanmaları önleme amaçlı bir formül olarak ürettiğini dile getiren Mecbur,“Bu yeni yapı sadece PKK’yı himaye amaçlı bir paravan nitelik taşıyor.Ancak bu toplama ordu projesinin başarılı olma şansı yok ve Suriye’de her şey kendi doğal mecrasına dönünceye kadar tüm baskı ve zoraki harita dayatmalarına karşı direniş devam edecek” dedi. Mecbur, “Suriye, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Suudi Arabistan, Libya, Tunus, Ürdün gibi ülkelerden toplanacak paralı militanlarla 50 bin kişilik bir ordu kurmak istiyorlar. ‘Sınır Muhafaza Birlikleri’ adıyla kurulacak ilk oluşum, 2 bin kişilik milis grubundan oluşacak. Ahmet Carba liderliğinde kurulan Sınır Muhafaza Birlikleri, Kuvveti Senadit, Suvvar Rakka, Ceyş el-Suvvar, Kuvvet el-Nuhbe gibi Arap savaşçılardan oluşan gruplardan teşkil edilecek. Daha sonra bu yapının ‘uluslararası güç’ boyutuna çıkarılması tasarlanıyor” diye konuştu.

 

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