Rami Kışlasının olduğu yeri kütüphane yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rami kışlasını ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda 5 milyon, Rami Kışlasındaki kütüphanenin 7 milyon olacak. Buralar 24 saat sürekli açık olacak. Kuleli askeri lisesini de müze olarak şehrimize kazandırıyoruz. Haliç tersanesiniz bilim ve teknoloji haline getiriyoruz. Marmara’yı otoyolla kuşatıyoruz. Hangi istikamete giderseniz gidin hızlı bir şekilde gideceksiniz. 3 katlı tünel de bizim yeni dönem projemizde yer alıyor. Bunun yanında önümüzdeki dönemde pek çok yatırımla hizmet edeceğiz. İstanbul’a ne yapsan az. Burası muhteşem mübarek bir şehir. Buraya hizmet yakışır. İstanbul’a kazandırdığımı manevi zırh olarak gördüğümüz Çamlıca Camini 10 Haziran'da ibadete yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiremeyeceksiniz, yetişeceği zaman yapalım. İlla seçim falan diye böyle bir şeye girmeye gerek yok. Muhteşem bir eser” ifadelerini kullandı.
30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Erdoğan tarih verdi! 10 Haziran'a yetiştirmeye çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Caminin açılışı için tarih verdi.
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