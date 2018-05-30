30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti!

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Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti!
Kuzeydeki koridor planı Türkiye’nin müdahalesiyle sonuçsuz kalan ABD, güneyde yeni terör örgütleri kuruyor. Rakka’dan çıkarılan DEAŞ elebaşlarının da yerleştiği El Tanf’ta birçok terörist eğitimden geçiyor.
Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti! Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti! Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti!

ABD böylece Suriye’de kalmanın bahanesini üretecek. Yeni koridor aynı zamanda Irak petrollerini Akdeniz’e ulaştıracak bir güzergah olacak.

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde 4 Rus askerinin öldürüldüğü saldırıda ABD parmağının olduğu şüphesi giderek güçleniyor. Saldırıyı DEAŞ’ın yanısıra ABD’nin El Tanf kampında eğittiği ve ‘ılımlı muhalif’ olarak lanse ettiği silahlı grupların düzenlemiş olabileceği belirtiliyor. Son olayla birlikte gözler, ABD’nin Suriye güneyinde faaliyet gösterdiği tek alan olan El Tanf Üssü ve buradaki faaliyetlerine çevrildi. ABD güdümündeki El Kaide uzantısı terörist unsurlar, kısa bir süre önce, İdlib üzerinden Lazkiye’deki Rus askeri üssüne bomba yüklü kamikaze İHA’larla saldırmış, bu planlı saldırı Türkiye’nin desteklediği muhalif gruplar üzerine yıkılmak suretiyle Moskova ile Ankara’nın arası açılmaya çalışılmıştı. Ancak Rusya, bu kadar ileri teknoloji gerektiren bir saldırıyı ÖSO’nun gerçekleştiremeyeceği gerçeği üzerinden hareket ederek farklı unsurlara işaret etmiş ve olayın ardından Suriye’de DEAŞ dışındaki ABD destekli terörist gruplar daha görünür hale gelmişti.

ORANIN ÖSO İLE İLGİSİ YOK

Son dönemde dikkatlerin çevrildiği El Tanf Üssü, DEAŞ bahanesiyle Irak’taki varlığını meşrulaştıran Amerika’nın Suriye’de kalma bahanesi olması planlanan yeni terörist yapılanmaların merkezi olarak görülüyor. Tanf bölgesi, Golan Tepeleri güneydoğusundaki ufak bir alanla birlikte Suriye güneyinde Suriye muhalefetinin elinde kalan son iki alandan biri. Halen ABD ve İngiltere’nin üsleri bulunan Tanf’ta ılımlı muhalif gruplara yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu gruplar ise Türkiye ve ÖSO tarafından kabul edilmeyen ve ABD’nin parayla teşkil ettiği yapılar olarak biliniyor.

DEYRİZOR’DAN HAYFA’YA...

Tanf’ta ‘muhalifleri eğittiğini’ iddia eden ABD, ‘bütün gruplara eşit mesafedeyiz’ görüntüsü altında operasyon militanları yetiştiriyor. Kampta El Kaide uzantısı sözde muhaliflerin dışında Rakka’dan, Deyrizor batısından ve Golan Tepeleri yakınlarından getirilen DEAŞ’lı teröristler birarada. Tanf bölgesi, ABD, İngiltere ve İsrail’in Suriye planlamalarında büyük önem taşıyor. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları nedeniyle tamamlanamayan terörist koridor için yeni hat olarak Deyrizor ve Tanf üzerinden İsrail ve Ürdün sınırları gösteriliyor. Deyrizor ve Tanf üzerinden Hayfa Limanı’na ulaşması planlanan hatla, Irak petrolünün Akdeniz’e taşınması tasarlanıyor. Türkiye’nin operasyonlarıyla engellenen kuzey hattı sonrası B Planı’nı uygulamaya koyan Pentagon, yeni terör koridoru için Tanf Üssü’nde eğittiği unsurları harekete geçirecek. Suriye savaşını güneye kaydıracak planlamalar, ABD’nin İngiltere ve Fransa ortaklığıyla gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası daha da görünür hale gelmiş durumda.

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