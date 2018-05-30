"Bu lenetli işe ses çıkarmayan hocaları protesto ediyoruz"

Sohbetlerinde dinin emir ve yasaklarını çekinmeden söylediği için topa tutulan ve çalışmalarına ket vurulan Nureddin Yıldız hoca, Ramazan ayında belediyeler tarafından yapılan eğlencelere ağır eleştiriler yöneltti.

"Belediyeler Ramazan'ımızı suistimal etmesinler" diyen Yıldız, "Dinimizle oynamasınlar!.. Oy toplamak için başka yöntemler bulsunlar!" şeklinde konuştu. Yıldız ayrıca, "Bu gördükleri lanetli işe ses çıkarmayan hoca efendileri de protesto ediyoruz" dedi.

Nureddin Yıldız'ın Ramazan ayı münasebetiyle belediyelerin ağlencelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği konuşmada, dini konularda yetkili olan Diyanet de göreve çağrıldı. "Belediyeler Ramazan'ımızı pazarlıyorlar" diyen Yıldız, "Belediyeler dindarlıklarını başka hizmetlere saklasınlar" şeklinde konuştu.

Nureddin Yıldız'ın belediyeleri uyaran konuşması şöyle:

"Elhamdülillah, belediyede müslüman adamımız var diye sevinirken, belediyeler Ramazan'ımızı pazarlıyorlar. Camileri boşaltıp meydanlara ve stadlara Müslümanları çekiyorlar hem de Ramazan günü. Ramazan kültürel etkinlik ayı değildir, ibadet ayıdır. Madem bu ülkede ibadet Diyanet İşlerine devredilmiştir, etkinlikleri diyanetler yapsın. Müftülükler yapsın. Belediyeler dindarlıklarını başka hizmetlere saklasınlar. Hani Ömer'in (r.a.) keçisi yoldan düşerse Ömer ne eder kıyamet günü diye düşünülüyordu ya! Ömer'in keçisini düşünsünler. Fakirin iftar çadırını düşünmesinler. Suistimal edeceklerse yollarda suistimal daha kolay. Sosyal hizmetlerde suistimal daha kolay."

"OY TOPLAMAK İÇİN BAŞKA YÖNTEMLER BULSUNLAR"

Ramazan'ın şarkı konserleriyle eğlenceye dönüştürüldüğünü vurgulayan Yıldız, "İftar çadırı... Ne demek iftar çadırı? Aç insanları doyurmak vardır. Lüks arabalarla milletin geldiği yerde iftar derdi diye dert mi olurmuş? Dinimizle oynamasınlar! Dışarıdakilerin saldırıları bize yetiyor. Oy toplamak için başka yöntemler bulsunlar! Orucumuzu Ramazan'ımızı alet etmesinler. Ramazan, bereket, 3 şarkı konseri... Bunu yapsa yapsa İslam'a kastı olan yapar. Ramazan ve eğlenceyi birleştirene Allah lanet eder. Ramazan'da konferans verdirmek, yok efendim kültürel etkinlik yaptırmak belediyenin görevi değildir. Diyanet yapsın. Belediye samimi ise Müslümanlardan belediye hizmetlerinde indirim yapsın Ramazan'da görelim!" ifadelerini kullandı.

"BU LENETLİ İŞE SES ÇIKARMAYAN HOCAEFEDİLERİ PROTESTO EDİYORUZ"

Eğlencelere ses çıkarmayan hocaları da eleştiren Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocaefendiyi gelip Cuma günleri ziyaret ettiği için belediye başkanı, Kur'an kursuna da ara sıra ekmek verdiği için bu gördükleri lanetli işe ses çıkarmayan hoca efedileri de protesto ediyoruz..."