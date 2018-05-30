30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Prens Selman aylar sonra görüntülendi!

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Günlerdir ortada olmayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, Cidde’deki Selam Sarayı’nda düzenlenen Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti.
Prens Selman aylar sonra görüntülendi!
Prens Selman aylar sonra görüntülendi! Prens Selman aylar sonra görüntülendi! Prens Selman aylar sonra görüntülendi!

Günlerdir ortada olmayan ve hakkında "saray saldırısında öldü" haberleri yapılan Prens Selman ortaya çıktı. Selam Sarayı'nda Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Veliaht Prensi'nin görüntülerini Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency (SPA) paylaştı.

 KONSEYE BAŞKANLIK ETTİ

Konseye başkanlık eden Selman, toplantı sırasında trafik güvenliği sistemini aktif hale getirme amacıyla yapılan planları içeren sunum da dahil bir takım ekonomik ve kalkınma konusunu gözden geçirdi.

GELECEĞE DÖNÜK PLANLAR ELE ALINDI

Maliye Bakanlığı’nın hükümet kaynakları yönetiminin dijital dönüşümü ve finansal hizmetler portalı hakkında sunduğu raporun incelendiği toplantıda, 2030 Vizyonu amaç ve hedeflerine ulaşmak için hükümet çalışmalarını geliştirmeyi ve gerekli altyapıyı kurmayı amaçlayan 2020 Ulusal Dönüşüm Programı da ele alındı.

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