30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Doların ateşi sönüyor!

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Doların ateşi sönüyor!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra seyahatinde yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Doların ateşi sönüyor! Doların ateşi sönüyor! Doların ateşi sönüyor!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra temaslarının ardından twitter'dan paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı açıklamalarda ekonomide yeniden dengelenme süreci başladığını ve Londra'daki temaslarında yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu belirtirken reformları daha da hızlandıracaklarının bilgisini verdi. Ayrıca  Şimşek, Cari açık ve enflasyon ile mücadelenin birinci sırada olduğunu aktardı.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN DOLAR 4,50'NİN ALTINA İNDİ

Dolar/TL yüzde 1'in üzerinde düşüşle 4.50'nin altına geriledi.

Haftalık bazda dolar karşısında yüzde 4.13 artıda bulunan TL, 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Dolar/TL, bugünkü işlemlerde kademeli düşüşle 4.48'e kadar geriledi.

Yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yatırımcılara güven vermesi, TL'nin yükselişinde etkili oldu.

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