30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Seçim iptal olacak mı? AK Parti'den açıklama

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Seçim iptal olacak mı? AK Parti'den açıklama
AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop seçimin iptal edilmesiyle ilgili konuştu.
Seçim iptal olacak mı? AK Parti'den açıklama Seçim iptal olacak mı? AK Parti'den açıklama Seçim iptal olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop NTV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

 YENİ SİSTEM GÜÇLÜ MECLİS DEMEK

"Bu sistem güçlü Meclis'i gerektiriyor. Kabinedeki birçok arkadaşımız güçlü Meclis için aday gösterildi. Yasama çalışmaları bütünüyle Meclis'te olacak. Şimdi yasamayı Meclis belirleyecek, daha önce hükümet belirliyordu. Aday listelerimizle de güçlü Meclis istediğimizi göstermiş olduk." 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine düzenleme

"24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi diye yeni bir düzenleme olacak. Yeni sistemde KHK yok. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, KHK kadar güçlü değil. Kanunun üstünde değil. KHK ile düzenlenen bakanlık teşkilatlarının kaldırılması lazım. Seçimden sonra yetki kanunu bir nevi mıntıka, zemin temizliği için kullanılacak. Yetki kanunun kullanılacağı zaman dilimi 24 Haziran'a kadar. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise, 24 Haziran'dan sonra kullanılacak. Yetki Kanunu önümüzdeki günlerde yürürlüğe girer."

AYM SEÇİMİ İPTAL EDEBİLİR Mİ?

"Seçimi etkileyecek bir husus yok. Seçimde uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler bunlar. AYM iptal kararı verirse, YSK bunu daha önceki tehamülleri ile uygulayacaktır. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmaz."

YSK TEHDİDİN ÖNÜNE GEÇTİ

"AK Parti'ye oy çıktığı için hayvanların ağırların yakıldığını biliyoruz. Bizim amacımız seçim sonrası tehditlerin önünü kapatmak. Bunu kullanıp kullanmamak seçim YS'nın lüzum görmesiyle ilgiliydi. HDP'nin yüksek oy aldığı yerlerle ilgili vatandaşların bu oyların tehditle alındığına dair iddiaları var. Seçmen iradesinin tehditle saptırıldığını, gizli oy ilkesinin gerçekleşmediği söyleniyor. YSK, tehditin önüne geçmek için bu kararı aldı"

İLK TURDA SEÇİM BİTER

"İlk turda biter. Cumhurbaşkanımızı milletimiz güçlü bir destekle yeniden seçecektir. Anketler de, saha çalışmaları da bunları gösteriyor. Anketlerin bazıları seçim öncesi manipülatif oluyor. Seçim sonucuna en yakın sonucu bulan firma diyorlar, nasıl bulmuş? Seçime günler kala yapmış anketi, daha öncekilerde alakası yok. Bizim sandık yönetimine kadar sahada birimlerimiz var."

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