Ünal Karaman imzayı attı! İşte ilk sözleri...

İmza töreninde ilk sözü alan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor her alanda yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri Ünal Karaman hocamız olacak. Kendisiyle birlikte mutluluk ve üzüntüleri beraber yaşadık. İnşallah mutlu bir süreç yaşayacağız. Bu camianın içinden biri. Trabzonspor yönetim kurulu adına kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

"Camiamızı hak ettiği yere ulaştıracağız"

Karaman ise yaptığı açıklamada, "Bana bu camianın bir parçası olma şansını veren herkese teşekkür ediyorum. Ben bu şehirde yaşadım ve bu şehrin değerleri içinde kendi değerlerimi örtüştürdüm. Başarıyı da acıyı da beraber yaşayacağız. Bu camia taraftarla güzel. İnşallah güç birliği oluşturacağız. Camiamızı hak ettiği yere ulaştıracağız" diye konuştu.