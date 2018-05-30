Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpteki seçim çalışmaları hakkında konuştu. Yıldırım'ın özellikle Gomis hakkında söylediği sözler dikkat çekti.
Ali Koç'un scout ekibi 120 oyuncu takip ediyor. Sizin planınız ne?
"Scout ekibi Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Scout ekibi genç çocukları takip edip toplama yönünden faydalı olur. Hoca scout ekibine inanıyorsa, bu sistem yürüyebilir. Geçen yıl 60 tane sol beke baktık. Teknik heyet eledi eledi, bulamadık! Transfer yapmadan devam ettik. Herkes zannediyor ki, kimsenin scout ekibi yok. Trabzon'da da var, G.Saray'da da var. Galatasaray, Gomis'i nasıl aldı, scout ekibiyle mi? Scout ekibi Eljif gibi isimleri bulursa işini yapar"
30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Aziz Yıldırım: G.Saray Gomis'i nasıl aldı?
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpteki seçim çalışmaları hakkında konuştu. Yıldırım'ın özellikle Gomis hakkında söylediği sözler dikkat çekti.
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