Lucescu soyunma odasında iki ismi alkışlattı

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için özel maç programı başlayan A Milliler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran'ı 2-1 yenerken oynanan futbol geçer not aldı. İlk yarıda mutlak pozisyonları cömertçe harcayan golcülerimiz maçın genelinde rakipten penaltı golü yemelerine rağmen isteğiyle takdir topladı.



'BU GELENEK OLSUN'



Teknik direktör Lucescu da soyunma odasında bu durumdan etkilenerek önce tüm oynayanları tebrik edip sonra da sözü ilk kez A Milli olan oyunculara getirdi. Çok kritik toplar çıkaran, hata yapmasına rağmen kalede güven veren Serkan ile oyuna sonradan giren Tarkan'a ayrı parantez açan Romen çalıştırıcı, "Bundan böyle her yeni oyuncunun ilk maçını kutlayalım" dedikten sonra 2 oyuncu ortaya alınarak kutlama yapıldı.



Lucescu ardından ise sözlerine şöyle devam etti: "Daha çok maçlar oynayıp bu takıma faydalı olursunuz. Bugün oynanması gerektiği gibi oynadınız. Rakip Dünya Kupası'na gidiyor. Özellikle yardımlaşmanızı ve yakın oynamanızı sevdim. Ayrıca idmanlarda denediğimiz ara topları Cenk ile buluşturma çalışmasından maçta çok örnek verdiniz.



'GENÇLER DAHA ÇOK SÜRE ALSIN'



Her zaman söylüyorum... Biz genç olmamıza rağmen kaliteli bir takımız ve daha iyi olacağız. 2 hazırlık maçı sonrası kiminiz yeni takımlarına kiminiz de oynadığınız takımlara dönecek. Genç oyuncuların kendilerini daha çok geliştirmelerini istiyorum. Şartları zorlayıp hocalarına kendilerini ispat etmeliler. Daha çok süre almaya bakın. Ufak sakatlıklarımız var. Bu yüzden kimseyi riske etmek istemem. Tunus karşısında az gördüğüm oyuncuları da sahaya sürebilirim."