30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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HDP son anda aday gösterdi!

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HDP son anda aday gösterdi!
HDP tarafından 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1’inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan değiştirilerek, yerine eski vekil Sırrı Sakık yazıldı.
HDP son anda aday gösterdi! HDP son anda aday gösterdi! HDP son anda aday gösterdi!

HDP, daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan’ı aday gösterdiği Manisa 1’inci sırada değişiklik yaptı. Botan’ın yerine Ağrı Belediye eski Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi. 

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa’dan 1’inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, "Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim" dedi.

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