Abdüllatif Şener'e soğuk duş!

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerden sonra CHP'nin milletvekili listesine Konya adayı olarak birinci sıradan giren Abdüllatif Şener, kentte seçim çalışmalarına başladı.
Esnaf ziyaretlerinde bulunarak oy isteyen Şener, bir esnafın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
AK PARTİ'DEN KADRO ALAMAYINCA...
Konyalı esnaf, Abdüllatif Şener'e AK Parti'den kadro alamayınca mı CHP'ye geçtiğini sordu. Şener'in cevap veremediği sorunun arkasından esnaftan bir soru daha geldi.
SİVASLISIN, NEDEN KONYA?
Abdüllatif Şener'in Sivaslı olduğunu hatırlatan Konyalı esnaf, neden şehirlerinden aday gösterildiğini açıklanmasını istedi.
KONYA ADAYLIĞINI TANIMIYOR
Ortaya çıkan görüntülerden; Konyalıların Abdüllatif Şener'i kabullenemediği anlaşıldı. Öyle ki; CHP Meral İlçe Başkanı, yazılı bir açıklama yaparak Abdüllatif Şener'in adaylığını tanımadıklarını ifade etmişti.