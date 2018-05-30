Soylu: Öldürülen üst düzey terörist sayısı 30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılında etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısının 30’a ulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nde 16. Dönem Mezuniyet törenine katıldı.

"MİLLETİN SELAMETİ OLAN İÇİN ŞEHADETE KOŞAN POLİSLER"

Törende konuşan Bakan Soylu, dünyanın içerisinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek, “Terör ve şiddet bir yandan, bölgesel çatışmalar bir yandan, göçlerle yaşanan insanlık dışı dramlar bir yandan, uyuşturucu belası bir yandan ve ne yapmaya çalıştığı anlaşılmayan batılı devletlerin akıl kaybı, zulmü bir yandan. Bütün bunlara rağmen her gün bir adım ileri giden, demokrasisini büyüten, yatırımlarını büyüten bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, PKK, FETÖ, DHKP-C ile mücadele bizde. Allah’ın izni ile bütün bunlarla mücadele edebilecek güç de biz de, akıl da bizde, tecrübe de bizde. Ama en önemlisi vicdan da bizde, merhamet de bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik polis yetiştiremezdik, robot imal ederdik. Bize polis lazım, mazlumu koruyan, zalime karşı duran, hukuku koruyan, milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım” diye konuştu.

2018'DE ÜST DÜZEY 30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda ise etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısının 2018 yılı itibariyle 30’a ulaştığını açıkladı.