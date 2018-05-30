Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı!

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimli süreç Atina hükümetinin tutumu nedeniyle devam ediyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Türkiye'nin yeni savunma silahlarını endişeyle değerlendirdi.

Yunanistan'ın Türkiye karşısında attığı tahrik edici adımlar, Ankara ile Atina'nın arasının açılmasına neden oluyor. Özellikle FETÖ, sınır ihlalleri ve enerji yatakları konusundaki taraflı tutumları iki ülkenin arasında uluslararası probleme yol açıyor.

Atina hükümeti bir yandan bu adımları atarken, diğer yandan da Türkiye'den gelebilecek bir karşılıktan endişe duyuyor.

S-400, F-35 VE ALMAN DENİZALTILARI

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı açıklamada Türkiye'nin son dönemde askeri alışverişlerini değerlendirdi. Rusya'dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemleri, ABD'den alınacak olan F-35 uçakların ve Almanya'dan alınması planlanan denizaltının ne amaçla ve hangi planlarla alındığını endişeyle sordu.

NÜKLEER PANİĞİ

Yunan Dışişleri Bakanı'nın bir diğer paniği de nükleer enerji oldu. Rusya ve Pakistan ile gerçekleşen nükleer iş birliğine değinen Kocias, Rusya’nın Türkiye’de inşa edeceği nükleer fabrikayı ve nükleer enerji alanında yetiştirilecek olan 600 Türk mühendisten endişe duyduklarını belirtti.

Kocias, "Türkiye’nin Pakistan ile iyi ilişkileri hesaba katılmalı. Pakistan’ın birçok ülkeye nükleer enerji teknolojisi konusunda danışmanlık yaptığı bir gerçek. Benim şahsi endişem bu 600 uzmanın Pakistan’dan uzmanlarla birlikte Erdoğan’ın İslam dünyasının lideri olma düşünün bir parçasını teşkil etmesidir. Bir dış politika profesörü olarak anlamakla birlikte hemfikir olmadığım Rusya’nın bu stratejik düşüncesi, uzun vadede ülkem açısından sorun teşkil edebilir" dedi.