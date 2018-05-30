30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Portakal'ın derdine bak

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Portakal'ın derdine bak
Şehir hastanelerinin çok büyük kompleksler olduğunu söyleyen Portakal, bunun bir sorun olduğunu dile getirdi.
Portakal'ın derdine bak Portakal'ın derdine bak Portakal'ın derdine bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

CHP tarafından yapılan tüm engellemelere rağmen hizmete giren şehir hastaneleri, seçim sürecinde Erdoğan karşısındaki adayların hedefi oldu.

 

YATIRIMLAR HEDEFTE

Cumhurbaşkanı adaylarının, seçilmeleri durumunda Türkiye'deki tüm mega projeleri durduracaklarını söylemesinden sonra Fatih Portakal da bu yönde açıklamalar yapmaya başladı.

"İÇERİDE YÜRÜRKEN KAYBOLUYORSUN..."

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Portakal, şehir hastanelerinin çok büyük olduğunu içeride yürüyen insanların kaybolduğunu söyledi.

Fatih Portakal, "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar. Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." şeklinde konuştu.

Fatih Portakal'ın söylediklerinin aksine, şehir hastanelerinde vatandaşların ulaşımı için birçok kolaylık var.

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