Türkiye’nin yükselişini kimse durduramayacak

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27’inci dönem milletvekili adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçim maratonuna bu kez Manavgat ilçesi ile devam etti. Çelik, yeni dönemde Türkiye’nin yükselişini kimsenin durduramayacağını söyledi.

AK Parti’nin en genç milletvekili Sena Nur Çelik, Manavgat’ta sevgi seli ile karşılandı. Sarılar, Eski Hisar ve Emek Mahalleleri’ndeki ev toplantılarında kadınlarla bir araya gelen Sena Nur Çelik, yeni dönemde nelerin değişeceğini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

MANAVGAT VEKİLİNİ ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Ak Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Manavgat’ı karış karış dolaştı. Bir sonraki durağı Milli Egemenlik Mahallesi’nde ev toplantısına konuk oldu. Çiçeklerle karşılanan Çelik, milli iradenin sandıkta Türkiye için tercih yapacağını söyledi. Çelik, yoğun programına ziyaretlerle devam ederken, Şelale Mahallesi’nde Şükran ve Sevim Aysaraç kardeşleri ziyaret edip ellerini öptü. Yalnız yaşayan iki kız kardeş vekillerine dua etti.

Sena Nur Çelik, daha sonra Manavgat’ta Genişletilmiş Seçim Koordinasyon Merkezi Toplantısına katıldı. Partililerle birlikte iftar yaptı. Partililere seslenen Çelik, milletin patron olacağı yeni sistemle aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin gelişmesi için istikrar ve güven atmosferini sağlayacaktır” dedi.

MANAVGAT ‘VAKİT BİRLİK VAKTİDİR’ DİYOR

24 Haziran’da yeni bir milli irade destanı yazılacağını belirten Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Antalya, vakit birlik ve beraberlik vaktidir diyor. Manavgat vakit güçlü Türkiye vaktidir diyor. Bu seçim milli ve yerli olan Cumhur ittifakı ile Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yapan benzemezler ittifakı arasında tercih yapma seçimidir. Mühürlerin Türkiye’nin aydınlık geleceğine vurulduğu gün inşallah bayram olacaktır.”

"24 HAZİRAN MİLAT OLACAK"

Sena Nur Çelik, günün son programında ÜNİAK Teşkilat Toplantısı’nda gençlerle buluştu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’nin siyasette gençlerinin önünün açılması için her türlü kolaylığı sağladığını vurguladı. Ak Parti’nin 16 yılda sürekli hizmet ürettiğinin altını çizen Çelik, “2002 Kasım’ından bugüne kadar ülkemizi kalkındıran hizmetleri hayata geçirdik. Eğitim, sağlık ve ekonomide hamle üstüne hamle yaparak milletimizin refahını yükseltemeye gayret gösterdik. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Gençlerimizin desteği ile yükselişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda yaptığımız Anayasa değişikliği 24 Haziran’dan sonra Türkiye’ye çağ atlatacaktır. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda kabul ettiğimiz Cuhmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde Türkiye’nin önünü kimse kesemeyecek. 24 Haziran bir milat olacak” şeklinde konuştu.

ÇELİK GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti’nin en genç milletvekili Sena Nur Çelik, gençlerle sohbet etti. Sorularına tek tek cevap verdi. Yeni sistemde milletten başka kimsenin sözünün geçmeyeceğini ifade eden Çelik, gençlerden güçlü Türkiye için güçlü lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sözü aldı