Rusya'dan kritik bir son dakika açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusu dışındaki güçlerin, ülkenin güneyindeki İsrail sınırından çekilmesi gerektiğini belirtti.
Suriye-İsrail sınırındaki İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri’nden İsrail tarafına roket saldırıları yapılmış, İsrail ordusu bu saldırıların İran destekli güçler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.
30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Rusya'dan uyarı: Geri çekilin!
Rusya'dan kritik bir son dakika açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ordusu dışındaki güçlerin, ülkenin güneyindeki İsrail sınırından çekilmesi gerektiğini belirtti.
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