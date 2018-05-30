ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!

Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan Beşşar Esed rejimine tepki gösteren ABD, Rusya’yı bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak, 10 sene önce savaşa neden olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarına bir kere daha tepki gösterdi. Beşşar Esed rejiminin bu iki bölgeyi tanıması kararı üzerine, Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyarıldı.

ESED REJİMİ DÜN TANIDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı bildirilmişti. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verilmişti.

GÜRCİSTAN: SURİYE İLE İLİŞKİLER KESİLECEK

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile Gürcistan hükümetinin Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde gereken süreci başlattığı bildirilmişti.

AB'DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB), Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamada, Suriye rejiminin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA'DA 1991 YILINDAN BERİ YAŞANANLAR

Gürcistan 1991 yılda bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren savaş yaşandı.

2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.