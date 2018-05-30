30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:35Yatsı 22:21
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 104.693 -0.40
  • Altın: 186,333 -1.92
  • Dolar: 4,4514 -2.04
  • Euro: 5,1776 -1.32

ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!

»
ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!
Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan Beşşar Esed rejimine tepki gösteren ABD, Rusya’yı bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyardı.
ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı! ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı! ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!


ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak, 10 sene önce savaşa neden olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarına bir kere daha tepki gösterdi. Beşşar Esed rejiminin bu iki bölgeyi tanıması kararı üzerine, Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyarıldı.

ESED REJİMİ DÜN TANIDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

 

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini tanıma kararı aldığı bildirilmişti. Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verilmişti. 

GÜRCİSTAN: SURİYE İLE İLİŞKİLER KESİLECEK

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama ile Gürcistan hükümetinin Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde gereken süreci başlattığı bildirilmişti.

AB'DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB), Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamada, Suriye rejiminin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA'DA 1991 YILINDAN BERİ YAŞANANLAR

Gürcistan 1991 yılda bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay süren savaş yaşandı.

2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sonunda Merkel'e patladılar! Timsah gözyaşlarıSonunda Merkel'e patladılar! Timsah gözyaşlarıÜlkedeki ırkçılara üst üste tavizler veren Merkel'İn Solingen faciasını anması, medyada tepkilere neden oldu.
ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!ABD, Rusya'yı askerlerini çekmesi için uyardı!Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan Beşşar Esed rejimine tepki gösteren ABD, Rusya’yı bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyardı.
Rusya'dan uyarı: Geri çekilin!Rusya'dan uyarı: Geri çekilin!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Rus Bakan, Golan Tepelerinin Suriye tarafında bulunan kısmından Suriye ordusu dışındaki güçlerin çekilmesi çağrısında bulundu.
Prens Selman aylar sonra görüntülendi!Prens Selman aylar sonra görüntülendi!Günlerdir ortada olmayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, Cidde’deki Selam Sarayı’nda düzenlenen Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti.
'Bu gece suikast politikasına geri dönelim''Bu gece suikast politikasına geri dönelim'İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş örgütleri liderlerine yönelik suikast politikalarına yeniden dönme çağrısı yaptı.
Dışişleri’nden kritik açıklama! F-35’ler teslim edilecek mi?Dışişleri’nden kritik açıklama! F-35’ler teslim edilecek mi?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının teslimiyle ilgili "Canım sıkıldı, uygulamam diyecekleri bir anlaşma değil" dedi.
  • Hamas ile İsrail arasında kritik anlaşma! Resmen duyurdular30 Mayıs 2018 Çarşamba 10:02
  • Tanf'a dikkat! Türkiye darbeyi vurunca ABD harekete geçti!30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:21
  • Enkaz altından 1200'den fazla ceset çıkarıldı30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:20
  • Planları işliyor! Yeni ortak amaçları..30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:14
  • ABD'li isimden ırkçı sözler! Maymuna benzetti30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:10
  • ABD'den Türkiye çıkışı! F-35 şantajına devam ediyor30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:40
  • Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:30
  • İşgalci İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:01
  • Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri!29 Mayıs 2018 Salı 16:33
  • Suudi Arabistan'da prens krizi! Devreye BM girdi29 Mayıs 2018 Salı 14:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri