Halid el-Carallah: Türkiye umut veriyor!

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Türkiye ekonomisinin umut verici olduğunu ve ülkesinin Türkiye'deki yatırımlarından dolayı endişe duymadığını belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatik misyon başkanlarına verilen iftarın ardından basın açıklaması yapan Carallah, "Kuveyt, Türkiye'deki yatırımlarından endişe duymuyor. Özellikle Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamları umut verici." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de istikrarın hakim olduğuna işaret eden Carallah, Türkiye ekonomisinin daha da büyüyüp gelişmesini temenni ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümüne ilişkin de iyimser konuştu. Carallah, eylül ayında düzenlenecek ABD-Körfez zirvesinin "kardeşler arasındaki anlaşmazlık sayfasını kapatmasını" ümit ettiklerini aktardı.

Carallah ayrıca, Kuveyt tarafından Filistin halkını korumak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan tasarıyla ilgili "kardeş ve dost ülkelerle koordinasyon halinde" olduklarını ifade etti.

Kuveyt, İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını "kınayan" ve Filistin halkı için "uluslararası koruma talep eden" tasarıyı 16 Mayıs'ta BMGK'ye sunmuştu.