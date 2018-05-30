30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:35Yatsı 22:21
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 104.693 -0.40
  • Altın: 186,333 -1.92
  • Dolar: 4,4514 -2.04
  • Euro: 5,1776 -1.32

Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor

»
Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Türkiye'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için her şeyin olduğunu söyledi.
Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor

Sözlerine Türkiye'deki bir yıllık deneyimlerini anlatarak başlayan Valbuena, "Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz" dedi.

Fransız futbolcu, Süper Lig ile ilgili olarak da "Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden muhteşem bir şampiyona olduğunu düşünüyorum. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler"yorumu yaptı.

Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı hak ettiğini de belirterek, şu yorumu yaptı: "UEFA EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Valbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyorValbuena: Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyorFenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Türkiye'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için her şeyin olduğunu söyledi.
Kaan Ayhan 3 yıllık imza attı!Kaan Ayhan 3 yıllık imza attı!Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'in sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.
Lucescu soyunma odasında iki ismi alkışlattıLucescu soyunma odasında iki ismi alkışlattıMilli formayı ilk kez giyen Tarkan ve Serkan'ı soyunma odasında alkışlatan Lucescu, takımın performansından da çok memnun...
Aziz Yıldırım: G.Saray Gomis'i nasıl aldı?Aziz Yıldırım: G.Saray Gomis'i nasıl aldı?Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpteki seçim çalışmaları hakkında konuştu.
Ünal Karaman imzayı attı! İşte ilk sözleri...Ünal Karaman imzayı attı! İşte ilk sözleri...Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törenle imzayı attı.
Muğdat Çelik imzayı atıyor mu?Muğdat Çelik imzayı atıyor mu?Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'da transferin en gözde oyuncularından olan Muğdat Çelik'in durumu önümüzdeki hafta netleşecek.
  • Mohamed Salah'tan kötü haber! Doktoru açıkladı30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:29
  • NBA'de finalin adı değişmedi!29 Mayıs 2018 Salı 12:23
  • Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç: Futbol anlayışı değişmeli29 Mayıs 2018 Salı 10:40
  • Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu29 Mayıs 2018 Salı 08:00
  • Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:49
  • Akhisarspor, iç transferde ilk ismi bitirdi28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:09
  • 'Asamoah Gyan ve Varela ile görüşüyoruz'28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:08
  • Ali Çamdalı resmen açıklandı!28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:08
  • Emre Akbaba oynamak istediği takımı açıkladı!28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:07
  • Milli Takımı reddetti mi? Umut Bozok'tan açıklama28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri