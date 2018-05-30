30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Düğmeye basıldı! ABD'ye misilleme geliyor

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ABD yargısının 11 Eylül saldırıları için İran'a 6 milyar dolarlık fatura çıkarmasına Tahran'dan miisilleme geliyor.
Düğmeye basıldı! ABD'ye misilleme geliyor
Düğmeye basıldı! ABD'ye misilleme geliyor Düğmeye basıldı! ABD'ye misilleme geliyor Düğmeye basıldı! ABD'ye misilleme geliyor

New York'ta federal bir mahkemenin Suudi Arabistan'la bağlantılı 11 Eylül saldırılarıyla ilgili İran'ın 6 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesi sonrası İran meclisi harekete geçti.

DEAŞ'lı teröristlerin Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin türbesine düzenlediği ve 17 kişiyi öldürdüğü saldırılarla ilgili İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açılması yönünde karar aldığı öğrenildi.

 

KANIT, TRUMP'IN ''DAEŞ'İ ABD YARATTI'' AÇIKLAMASI

Fars haber ajansına bu bilgiyi aktaran İranlı milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, ABD'de 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın, Demokrat Partili rakibi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı suçlarken ''DEAŞ'i ABD yarattı'' dediğini hatırlattı.

Daha sonra Trump'ın başkan seçildiğini belirten Ebuturabi, 'bir ülkenin başkanının gündeme getirdiği iddiaya güvenilmeyecekse neye güvenileceği' vurgusunu yaptı.

İranlı vekil, bu yüzden İran meclisinin Washington'a karşı uluslararası mahkemede dava açmaya karar verdiğini söyledi. Ayrıca İran başsavcılığının da kendi adına dava açtığını kaydetti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD'de iki başkan adayı arasında eylülde yapılan ilk TV münazarasında, Trump, dönemin başkanı Barack Obama ile Hillary Clinton'ın çekilme kararının Irak'tan yarattığı boşluk sayesinde terör örgütü DEAŞ'ın oluştuğunu savunmuştu.
Trump ''Hillary Clinton, terör örgütü DEAŞ emekleyen bir bebekken, sen dışişleri bakanıydın. Şimdi DEAŞ 30'dan fazla ülkede faal. Peki sen onları durduracak mısın? Hiç sanmam'' demişti.

TAHRAN'DA NE OLMUŞTU?

7 Haziran 2017'de Tahran'da İran meclisi ile devrim lideri Humeyni'nin türbesine 5 DEAŞ'lı terörist tarafından düzenlenen eşzamanlı saldırılarda 17 sivil öldü, 43 sivil yaralandı.

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