Beşiktaşlı yıldız açıkladı! 'Kulüpte kriz var'

Kendisiyle konuşan yöneticilerin maaş yükünü düşürmek istediklerini söylediğini kaydeden Love, "Beşiktaş geçen sezon ciddi bir yatırım yaptı ancak işler kulübün istediği gibi gitmedi. Türkiye'de şampiyon olamadık ve Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedik. Bu yüzden kulübün ciddi bir maddi zararı var. Ciddi bir maaş yükü var ve yöneticiler bunu azaltmak istiyor" dedi.

"BREZİLYA'YA DÖNMEM GEREKİRSE, DÖNERİM"

Tecrübeli golcü, Brezilya'ya dönmesi gerekirse döneceğini de belirtirken, "İşleri doğal akışına bıraktım, zorlamıyorum. Eğer Brezilya'ya dönmem gerekirse, döneceğim. Beşiktaş harika bir kulüp. Harika tesisler var, hep dolu bir stadı var, mutluyum. Ancak dediğim gibi, eğer geri dönmem gerekiyorsa dönerim. Şu anda ben Brezilya'ya dönmeyi kafama takmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ SAKATLIK GEÇİRDİM, O YÜZDEN OLMADI"

Sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ta istediği performansı gösteremediğini vurgulayan Sambacı, "Geçtiğimiz aylar iyi geçmedi çünkü iki sakatlık geçirdim. Acı içinde idmanlara çıktım. Bir sakatlığım geçti, öbürü başladı. Hoca da benim oynatmak istemedi. Alanyaspor'da elde ettiğim şansı, Beşiktaş'ta bulamadım" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖNCE FLAMENGO TEKLİF YAPTI"

Vagner Love, Beşiktaş'tan önce Brezilya'dan bir teklif aldığını da, "Aralık ayınca Flamengo bana resmi bir teklif yaptı. Alanyaspor'a bu teklifi götürdüm. Ancak Flamengo o dönemde Alanyaspor'a para vermek istemedi, bu yüzden de pazarlık olmadı. Maaş konusunda ben anlaşmaya varmıştım" sözleriyle aktardı.

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 maçta oynadı ve 15 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)