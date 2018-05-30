30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yüzde 25 ek gümrük vergi uygulayacağı 50 milyar dolar değerindeki Çin mallarının listesini açıklayacağını ilan etmesi üzerine Washington yönetimine verdiği sözleri tutması çağrısında bulundu.
Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut
Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut Çin'den ABD'ye: Verdiğin sözleri tut


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD tarafından yapılan açıklamanın iki ülke arasında Washington'da yapılan görüşmelerde varılan fikir birliğinin ruhuna zıt olduğunu belirterek, ABD'nin Çin ile uzlaşma konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini kaydetti.
 
İki ülke arasında gerginliğe yol açan ticari konuları ABD ile diyalog ve müzakere yoluyla yapıcı şekilde ele almayı amaçladıklarına dikkati çeken Sözcü Hua, söz konusu yöntemin iki ülke halklarının temel çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentisine de uygun olduğunu dile getirdi.
 
'ÇİN TİCARET SAVAŞINDAN KORKMUYOR'
 
Hua, "Çin savaşmak istemiyor ancak bir ticaret savaşından da korkmuyor." ifadelerini kullanarak, Washington yönetimi bu şekilde hareket etmekte ısrar ederse Çin'in, yasal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını bildirdi.
 
Beyaz Saray, dün yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran'da, Çin'e yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracatkontrollerinin ise 30 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu.
 
1974 tarihli Ticaret Yasasının 301. maddesi çerçevesinde ABD'nin Çin'den ithal ettiği teknoloji odaklı ürünlere uygulanacak vergilerin yanı sıra ülkenin ulusal güvenliğinin korunması amacıyla Çin'in endüstriyel açıdan önem arz eden teknolojileri ele geçirmesinin önlenmesine yönelik birkaç adım atılacağı açıklanmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, iki tarafın karşılıklı gümrük vergilerini milyar dolarlık tutarlarla artıracağını ilan etmesiyle alevlenmişti.
 
HEYETLER ÜÇÜNCÜ KEZ MASAYA OTURACAK
 
Daha sonra iki ülke arasında ticari müzakereler başlamış, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin'e ticari gerginliğe sebep olan konuları görüşmek için yaptığı ziyarette iki tarafkısmen mutabakata varmıştı. Mnuchin'in ardından Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı da ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını müzakere etmek üzere Washington'a gitmişti. İki taraf, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Çin'e 2-4 Haziran tarihlerinde yapacağı ziyarette Çin ve ABD'li heyetler 3. kez masaya oturacak.
 

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