30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
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Tarihi MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı!

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CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren kritik MGK'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.
Tarihi MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı!
Tarihi MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı! Tarihi MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı! Tarihi MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı!

Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamadan başlıklar şu şekilde:

SEÇİMLERİN GÜVENLİ ORTAMDA GERÇEKLEŞMESİ İÇİN TEDBİRLER

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunuldu.

EGE VE DOĞU AKDENİZ UYARISI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızın kullanılmasında tereddüt edilmeyecektir.

TERÖRE AÇIK VEYA GİZLİ DESTEK VEREN ÜLKELERE MESAJ

Üstün başarıyla sağlanan terörle mücadele operasyonları devam edecektir.

Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin, uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Filistin'de iki devletli çözümü ve barış zeminini tahrip eden girişimler kınanmıştır. Türkiye, Filistin'in haklı davasına destek olmayı sürdürecektir.

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