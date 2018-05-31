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CHP'li vekilden bomba itiraf!

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CHP'li vekilden bomba itiraf!
CHP'den İyi Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden, Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik" dedi.
CHP'li vekilden bomba itiraf! CHP'li vekilden bomba itiraf! CHP'li vekilden bomba itiraf!

 

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı. Tanıtımda İyi Parti'ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini aktardı.

"BİZİM HABERİMİZ YOK, KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK"

Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de "Geçer" diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim "Ben yapamam, annem kızar, eşim kızar, halkım kızar dedim" diye konuştu.

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