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Öldürüldüğü açıklanmıştı! Canlı yayına katıldı

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Öldürüldüğü açıklanmıştı! Canlı yayına katıldı
Dün Ukrayna'da öldürüldüğü açıklanan Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun ölmediği açıklandı.
Öldürüldüğü açıklanmıştı! Canlı yayına katıldı Öldürüldüğü açıklanmıştı! Canlı yayına katıldı Öldürüldüğü açıklanmıştı! Canlı yayına katıldı

 

Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini ileri sürdü. Canlı yayına katılan Babçenko ise Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti. Operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün, Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun vurularak öldürüldüğü açıklanmış, Ukrayna yönetimi konuyla ilgili olarak Rusya'yı suçlamıştı.

ÖLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Babçenko'nun ölmediği ortaya çıktı. Canlı televizyon yayınına katılan Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin hayatını kurtardığını ve operasyonun 2 aydır planlandığını söyledi.

Ukrayna Güvenlik Servisi Şefi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Babçenko'ya suikast düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını ve bunu engellemek için çalıştıklarını söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rus özel kuvvetlerinin suikast emrini verdiğini ve bir Ukrayna vatandaşına suikast için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlının silah ve cephanede satın almak istediği belirtildi.

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