Aziz Yıldırım açıkladı! Jürgen Klopp ve Emre...

Aziz Yıldırım, teknik direktörlerin transferlerde hatalı kararları olduğunu söylerken, "Van Persie'yi aldık, herkes mutlu oldu. Ama beklediğimizi alamadık kendisinden. Böyle 2-3 futbolcu oldu. 10 tane oyuncu aldıysak 6-7 tanesinde başarılı olmuşuzdur. Anelka'yı aldık. Anelka'yı, Alex'i biz getirdik. Bu tip büyük oyuncularda yönetimin katkısı oldu. Diğer oyuncuları teknik direktörler aldı. Hatalı transferlerde teknik direktörlerin hatası oldu" dedi.

"CAPELLO VE KLOPP İLE GÖRÜŞTÜK"

Yıldırım ayrıca, Vitor Pereira öncesinde Jürgen Klopp ile de görüştüklerini belirtti ve, "Biz İtalyan'ı getirdik (Terranao) sportif direktör yaptık. Hiçbir şeye karışmayalım, her şeyi o yapsın dedik. Önce Capello'yu getirecektik. Çin takımları ile anlaştığını söyledik. Klopp ile görüştü. Ancak o zamanlar Türkiye'ye gelmek istemedi. Vitor Pereira'yı alıp geldi sonra. Josef'i, Nani'yi, Van Persie'yi de o aldı. Emre Belözoğlu'nu da o gönderdi. Bir tek Ozan Tufan'ın transferinde bizim katkımız oldu" diye konuştu.

"EMRE'Yİ ARADIM, AÇMADI. YÖNETİME ALACAKTIM"

Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Yıldırım; "Emre Belözoğlu'nu aradım, telefonu çaldı ama açmadı. Sonra duydum ki sözleşmesini 1 yıl uzatmış. Uzatmasaydı yönetime alacaktım." dedi.

''BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM''

3 Temmuz'un aklanması lazım. Biz gönüllerde beraat ettik ama mahkeme kararı gerekiyor tabi. 3 Temmuz'da Kuvayı Milliye yaratmış bir Aziz Yıldırım var. Tek isteğim var. Yargıtay kararı çıkar ve biz bütün mahkemeleri açarız. Benim tek isteğim bu. Ondan sonra bir daha Fenerbahçe'nin kapısının önünden bile geçmeyeceğim. Bir daha aday olmayacağım. Kimse benim kadar yürekli takip edebilecek birisi var mı? Sadece karagözlü olmakla olmuyor bu iş

''HESAP SORACAĞIZ, TRANSFER YAPACAĞIZ''

Davayı ürkmeden, korkmadan sonuna kadar takip etmek lazım. Fenerbahçe için bu davayı sonuçlandırmak lazım. Hem hesap soracağız, hem de içeride ve dışarıda sportif başarıyı elde etmek için her tyürlü başarıyı yapacağız. Taraftarlarımızı heyecanlandırmak için ne gerekirse, transfer de dahil, onu da yapacağız.

''OBRADOVIC'İN KARŞILIĞI ZIDANE''



Basketbolun bütçesi 30 milyon euro. CSKA'nın bütçesi 45-50 milyon euro. Real Madrid'in bütçesi 40-45 milyon euro. Zalgiris'in, Yunan takımlarının düşük. Barcelona biraz yüksek. Geri kalan takımların bütçeleri bizden aşağıda. Bütçenin yüksek olması demek, iyi oyuncularla güçlü bir kadro oluşturma demek. 4 senedir bütçeyi 25'ten 30'lara çıkardık. Diğer takımlar 15-20 arasında. Bütçe iyi olunca transfer yapabiliyorsunuz. Antrenörünüz de buraya gelmeden 8 defa EuroLeague'de şampiyon olmuş bir antrenör. Futbola dönün bakın, 8 defa Avrupa'da şampiyon olmuş bir antrenör var mı? Bunun değerinde olan kim? Zidane. Bütçemiz ne kadar? 80 milyon euro. 70 milyon euro nete gelen, 10 milyon da vergisi, 10 da personelden gelen, 90 diyelim, 70 milyon euro net maaşı olan bir bütçe. Sizin karşınızda oynayan Manchester, Bayern Münih gibi takımların bütçeleri 500 milyon ve üzeri, bir kademe aşağıda 400'lerde, bir kademe aşağıda 300'lerde, bir kademe aşağıda 200'lerde... Aradaki fark bu, bunu herkes anlamalı.

''FENERBAHÇE'Yİ SİLİNDİR GİBİ EZDİLER''

Türk futbolunu yeniden organize etmezsek, bizim için her şey tesadüf dediğim, 2000 yılında söylediğim söz geçerli olacaktır. Bütçeyi 200-250 milyonlara çıkarırsak, Avrupa'da başarılı olabilecek seviyeye geliriz. 2011'de gelmiştik ama 3 Temmuz'u yaptılar ve kumpasla Fenerbahçe'yi silindir gibi ezdiler. Büyük bütçeler olsa da Zidane'ı da getirebiliriz. Gelse de 15 milyon euro vereceksiniz, brüt 25'i bulacak.

''SCOUTLARI 8 KULÜBE GÖNDERDİM''



Altyapıdaki scoutları Avrupa'daki 8 kulübe gönderdim ve neler vardır, hepsini izledim. 2015 tarihinde bana rapor yazdılar. Juventus, Real, Benfica, Sporting, Manchester City... Galatasaray maçında hakem hatası olmasaydı, bugün şampiyon bir takımın başkanı olarak sizinle konuşacaktım ama müsaade etmediler, engellediler.

"JANSSEN'İ TOTTENHAM 25 MİLYON POUNDA SATMAMIŞ"

"Janssen için başkan 25 milyon pound teklif gelmesine rağmen satmamış, 30 milyon pound istemiş. Kane oynadığı için, arkada kalmamak için bize geldi. Çok da iyi oyuncuydu. Aldığı maaş 2,2 milyon euro. Gecenin o saatinde transfer ettik. Portekiz'de de bir oyuncu vardı, Benfica ya da Porto'da çok kıymetli bir oyuncu. Geç kalmışlar ve lisansını çıkartamamışlar, açıkta kalacaktı. Onu da getirdiler 6 ay antrenman yaptı."

"G.SARAY, BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR"

Galatasaray bizi Kadıköy'de 19 yıldır yenemiyor. 4-5 kere berabere kaldı, hepsinde sevindi. Beşiktaş da 13 senedir yenemiyor. Kadıköy'ü kapattık onlara. Bizden önce Kadıköy'de 3 atarlardı, 5 atarlardı

"KİM GELİRSE GELSİN, OBRADOVIC GİTMEZ"

Obradovic hiçbir yere gitmez, 2 sene daha sözleşmesi var. Kendisine en az 1 yıl daha uzatalım mukaveleni dedim. İnşallah devam ederiz, ayın 3'ünden sonra mukavelesini de uzatırım. Kim gelirse gelsin, Obradovic gitmez diye düşünüyorum.

"RAKİPLERDEN BİR YÖNETİCİ ZİYARETE GELMEDİ"

Ben hapishaneye gittim, bir insan beni ziyarete gelmedi. Kim geldi? Kayseri Başkanı Recep bey ve Manisa başkanı geldi. Bir de Eskişehir Başkanı Halil Ünal geldi. Kırıldım yani. Çoğu da değişti. Bu kadar şey yapmama rağmen, bir tanesi destek vermedi.

"EROİN, KOKAİN, ESRAR İÇENLERLE MÜCADELE ETTİM"

Tribünde eroin, kokain, esrar içenlerle mücadele ettim. Bu tribünlerde Fenerbahçe oyuncusuna hakaret edenlerle mücadele ettim. Son dönemde ne yaparlarsa yapsınlar dedim. Önümüzdeki yıllarda tribünlerle tamamen ben ilgileneceğim. Tribüne gelen hakaret etmeyecek.

"G.SARAY MAÇINDA PENALTI VERİLSE, ŞAMPİYONDUK"

Aykut Kocaman'ın hedefi, prensipleri olan, sahada bir sistemi olan bir takım yaratmaktı. Galatasaray'ı yenseydik, sayın Bülent Yıldırım 3 penaltıdan birini verseydi, bugün şampiyonduk. Bu kadar da ucuz bu iş.