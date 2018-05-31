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ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü

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ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü
ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Türkiye’nin Afgan polis kuvvetlerini eğitmek üzere güçlü bir polis eğitim takımı getirerek, başta Kabil’de olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi
ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Türkiye’nin Afgan polis kuvvetlerini eğitmek üzere güçlü bir polis eğitim takımı getirerek, başta Kabil’de olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi.

AA'nın haberine göre Orgeneral Nicholson, Kabil’den video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlanarak Afganistan’daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Video konferansta bir gazeteci, mart ayında Afganistan’ın başkenti Kabil’i daha da güvenli kılmak üzere daha fazla yığınak yapılacağına ve polis eğitimini sıkılaştıracağına yönelik sözlerini hatırlatarak Nicholson’a bu bağlamda neler yapıldığını sordu.

ABDli general ise Kabil’in nüfusunun 15 yıl önce 500 bin civarında olduğunu şu anda ise şehrin 5 milyon nüfusa ulaştığını ancak güvenlik ve alt yapının bu büyümeye ayak uyduramadığını ifade etti.

Geçen yıl mayıs ayında Kabil’de bomba yüklü araçlarla düzenlenen büyük bir saldırıda 600 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orgeneral Nicholson, şehirde o günden beri benzer ölçekte bir saldırının yapılmadığını ve el yapımı patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırı sayısında da büyük düşüş olduğunu anlattı.

TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Kabil’in güvenliğinin sağlanması konusunda NATO müttefiklerinin katkılarına değinen Nicholson, “Şehrin içerisinde Türk müttefiklerimizce idare edilen Başkent Eğitim, Tavsiye, Destek Komutanlığı var. Onlar (Türkler) polisle çalışmak üzere güçlü bir polis destek takımı getirdiler. Ayrıca Başkent 111’inci Tümene destek veriyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Mahalle polis amirlerinin tamamının eğitimden geçirilmek üzere değiştirildiğini aktaran Nicholson, “Şehirdeki Afgan polis kuvvetinde artan bir profesyonellik görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Nicholson, bunların yanı sıra, Afgan İçişleri Bakanlığının şehirde model mahalle polis eğitim programı başlattığını ve profesyonelliği artırmak için mahallelerdeki polis teşkilatlarını tek tek eğitimden geçirdiğini belirtti.

ABD’nin de ayrıca şehirde Güvenlik Güçleri Destek Tugayı’nın eğitimi için asker gönderdiğini belirten Nicholson, İngiliz askerlerinin ise Kabil Güvenlik Güçlerini eğittiğini ifade etti.

AFGAN POLİSLERE TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Türkiye, Afganistan ile 5 Mart 2011’de imzalanan bir mutabakat gereğince Afgan polis kuvvetinin eğitimine katkı sağlıyor.

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ABD'li komutandan Türkiye'ye övgüABD'li komutandan Türkiye'ye övgüABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Türkiye’nin Afgan polis kuvvetlerini eğitmek üzere güçlü bir polis eğitim takımı getirerek, başta Kabil’de olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi
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