"Melania Trump nerede?"

ABD'nin First Lady'si 20 gündür basın karşısına çıkmıyor, son olarak böbrek ameliyatı olması da hakkındaki iddiaları artırıyor.

Melania Trump'ın 10 Mayıs'tan bu yana 20 gündür basının karşısına çıkmaması ABD'nin gündeminde.

14 MAYIS'TA BÖBREK AMELİYATI OLDU

First Lady en son 10 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşının karşılanması törenine katılmıştı. Melania Trump, 4 gün sonra 14 Mayıs'ta ise böbrek ameliyatı geçirdi. Ameliyattan 5 gün sonra taburcu edildiği, ameliyatın iyi geçtiği duyuruldu.

TRUMP "BİZE BAKIYOR" DEDİ

25 Mayıs'ta Beyaz Saray'ın dışında soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump ise "Melania çok iyi hatta şu anda pencereden bize bakıyor."ifadelerini kullandı. Ancak pencereden bakan kimse yoktu.

Öte yandan bu süreçte Twitter hesabından paylaşımlar yapan First Lady ameliyat süreciyle ilgili hiçbir şey söylemedi.