Trump açık açık itiraf etti! Çok pişmanım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması konusundaki tavrını eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions yerine başka birini seçmediğine pişman olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Adalet Bakanı Sessions'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Rusya soruşturmasından kendini çeken Sessions'a yönelik daha önce de birçok eleştiri yapan Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi Vekili Trey Gowdy'nin Sessions hakkındaki sözlerine atıfta bulundu.

"KEŞKE BAŞKA BİRİNİ SEÇSEYDİM"

Adalet Bakanı olarak Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini uzak tutmasının doğru olmadığını savunan Trump, Gowdy'nin "Eğer ben Başkan olsaydım ve ülkenin en üst düzey adalet yöneticisi olarak seçtiğim kişi 'Kusura bakmayın, önümdeki en önemli dosya ile ilgilenemeyeceğim' deseydi ben de tepki gösterirdim. Ülkede birçok iyi hukukçu var. Başkan Trump başka birini seçebilirdi." şeklindeki sözlerini Twitter paylaşımında alıntıladı ve "Keşke (başka birini) seçseydim." ifadesini kullandı.

Trump daha önceki açıklamalarında da Sessions'ın Rusya soruşturmasından kendini çekeceğini bilmesi halinde başka birini bu göreve seçeceğini dile getirmiş, Sessions ise görevde olduğu sürece Trump yönetimine ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade etmişti.

ABD Adalet Bakanı Sessions'ın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçim kampanyası döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki defa görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından üzerindeki baskı artan Sessions, 2 Mart 2017'de yaptığı açıklamayla, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının araştırıldığı tüm soruşturmalardan çekilmişti.