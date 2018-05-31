31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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F35 projesine gitmişti! Deşifre oldu

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FETÖ üyesi pilot ve astsubayların tutuklanmamak için yaptıkları bir plan daha deşifre oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden çoğu FETÖ ile iltisaklı çıktı.
F35 projesine gitmişti! Deşifre oldu
F35 projesine gitmişti! Deşifre oldu F35 projesine gitmişti! Deşifre oldu F35 projesine gitmişti! Deşifre oldu


Bazıları dönerken, birçoğu da dönmedi. Bunlardan, Almanya'ya yurt dışı sürekli görevde olan Pilot Kurmay Binbaşı Adnan A. ile Pilot Kurmay Binbaşı Nebi S. örgüt bağlantıları çıkınca Türkiye'ye çağrıldı.

Ancak ikisi de dönmedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay Şenol K. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Paris Askeri Ataşesi Binbaşı Osman C., Atina Askeri Ataşeliği'nde çalışan astsubay Erdal D., Washington Askeri Ataşeliğinde görevli Yüzbaşı Tuğrul D. gibi birçok isimde FETÖ üyesi çıktı. Son olarak, yurtdışına izne giden Hava Pilot Kurmay Albay Altan E. de izni bitmesine rağmen dönmedi.

Kaçan pilotların, yurtdışında uçak kullanabilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığından uçuş saat belgelerini alıp gittiği öğrenildi. Soruşturmalara göre, Hava Kuvvetlerinde yurtdışına kaçmış 100'den fazla FETÖ üyesi subay ve astsubay bulunuyor. Yurtdışı görevlendirme ya da izin taleplerinin özellikle FETÖ üyelerinin kaçma amacıyla kullandığı belirlendi. 
 

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