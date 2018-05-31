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Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Alparslan Türkeş sloganlarının yasaklandığı iddiaları gündeme getirenlerin, Ülkücü hareket içinde sansasyon yaratmayı amaçladığını, gündeme gelmek niyetiyle haber yaptığını ifade etti.
Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması
Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması

Kılavuz, yaptığı yazılı açıklamada, aday tanıtım toplantısı kapsamında, il ve ilçe başkanlarına gönderilen bir metnin, anlamından ve bağlamından saptırılarak, "Ülkü Ocakları'ndan Alparslan Türkeş yasağı" üst başlığıyla bazı haber sitelerinde yer aldığını belirtti.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin her program öncesinde o programın içeriğine uygun sloganları belirlediği, sloganların kullanılmamasını da kurumsal bütünlüğün bozulmaması adına teşkilat mensuplarından talep ettiğine dikkati çeken Kılavuz, bu kapsamda teşkilatlara bir genelge gönderdiklerini aktardı.

Ülkücü Türk gençliği olarak Alparslan Türkeş'in emaneti olan Ülkü Ocakları'nın ve ülkücü gençliğin güçlenerek ilerlemeye devam etmesi için var güçleriyle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini anlatan Kılavuz, "Başbuğumuz Türkeş bedenen aramızdan ayrılmış olsa da fikirleri ve emanetleriyle manevi varlığı güçlü bir şekilde bizimle yaşamaktadır. Başbuğumuzla ilgili kendi belirlediğimiz, hiçbir farklı ideolojiden devşirmediğimiz sloganlar kullanılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ İÇİN 'İŞTE ORDU, İŞTE KOMUTAN' İFADESİ DE YASAKLANDI"

Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullanılan "İşte ordu, işte komutan" ifadesinin de kendilerine ait olmadığı gerekçesiyle yasaklandığına işaret etti.

Olcay Kılavuz, bu iddiaları dile getiren sitelerin ülkücü hareket içinde sansasyon yaratmayı amaçladıklarını, çarpık bir mantık içinde ölçüp tartmadan, ardını arkasını aramadan, gündeme gelmek niyetiyle haber yaptıklarını vurguladı.

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