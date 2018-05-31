31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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İcra memurları eli boş döndü

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EŞİ Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle zor bir dönemden geçen Kibariye’nin, hacizden kaçmak için Ataşehir’deki lüks evini boşalttığı öne sürüldü.
İcra memurları eli boş döndü
İcra memurları eli boş döndü İcra memurları eli boş döndü İcra memurları eli boş döndü

İddiaya göre; ünlü şarkıcı, 2 milyon liraya aldığı ve dekorasyonuna da 1 milyon lira harcadığı evindeki tüm eşyaları Suadiye’deki eski evine taşıdı.

Eşya tespiti için iki kez eve gelen icra memurları da hiçbir işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

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İcra memurları eli boş döndüİcra memurları eli boş döndüEŞİ Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle zor bir dönemden geçen Kibariye’nin, hacizden kaçmak için Ataşehir’deki lüks evini boşalttığı öne sürüldü.
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