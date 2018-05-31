İddiaya göre; ünlü şarkıcı, 2 milyon liraya aldığı ve dekorasyonuna da 1 milyon lira harcadığı evindeki tüm eşyaları Suadiye’deki eski evine taşıdı.
Eşya tespiti için iki kez eve gelen icra memurları da hiçbir işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.
31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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İcra memurları eli boş döndü
EŞİ Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle zor bir dönemden geçen Kibariye’nin, hacizden kaçmak için Ataşehir’deki lüks evini boşalttığı öne sürüldü.
İddiaya göre; ünlü şarkıcı, 2 milyon liraya aldığı ve dekorasyonuna da 1 milyon lira harcadığı evindeki tüm eşyaları Suadiye’deki eski evine taşıdı.
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İcra memurları eli boş döndüEŞİ Ali Küçükbalçık’ın borçları nedeniyle zor bir dönemden geçen Kibariye’nin, hacizden kaçmak için Ataşehir’deki lüks evini boşalttığı öne sürüldü.
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