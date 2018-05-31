31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başında

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Türkiye kıyılarında iflas, haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilmiş veya karaya oturmuş gemilerin bertaraf edilmesi için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak lodos nedeniyle Zeytinburnu sahiline sürüklenerek karaya oturan ve açık arttırmayla satılan T
Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başında
Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başında Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başında Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başında

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de batan, karaya oturan, batmak üzere olan veya kaderine terk edilmiş 114 gemi bulunuyor. Bu tarz gemilerin çoğunda hiç mürettebat bulunmaması veya çok az mürettebatın olması nedeniyle, bu gemilere ‘hayalet’ gemi deniliyor. Hem deniz trafiği açısından tehlike yaratan hem de çevreye zarar veren hayalet gemilerin bir kısmı da Marmara Denizi’nde İstanbulBoğazı’na yakın bölgelerde bulunuyor. Bu tarz gemilerin bertaraf edilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ocak ayında Limanlar Kanunu’nda değişiklik yaptı. İlk etapta deniz güvenliğini tehlikeye atan 25 gemi için hemen çalışma başlatıldı. 

NAKLEDİLMESİ RİSKLİ
İlgili kanunda yapılan değişiklik sonrasında İstanbul Liman Başkanlığı da harekete geçti. İstanbul Liman Başkanlığı, Şubat ayında şiddetli Lodos nedeniyle önce kıyıya sürüklenen, daha sonra da Zeytinburnu’nda karaya oturan Kamboçya bayraklı Tallas adlı kuru yük gemisinin sökülmesi için çalışma başlatıldı. 10 Mayıs’ta açık arttırma usulü ile ihaleye çıkartılan 65 metre boyunda, 9 metre enindeki geminin ihalesini Marsis Gemi İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket, Tallas adlı kuru yük gemisini 24 Mayıs’ta sökmeye başladı. 

Talas adlı kuru yük gemisinin tersaneye nakledilmesinin riskli olduğunu, bu nedenle gemiyi karaya oturduğu bölgede sökmeye başladıklarını söyleyen şirket temsilcisi Ali Tamer Sukes, “Tallas gibi karaya oturmuş veya batık halde bulunan gemiler nakledilmeyecek derecede hasar görmüş oluyor. Bu tarz gemiler tersaneye nakil sırasında da batabilir. Bu yüzden gemiyi kıyıda parçalıyoruz” dedi. Tallas’ın sökümünün 45 gün içerisinde tamamlanacağını söyleyen Sukes, “geminin sökümü için önce çevre emniyetini sağladık. Daha sonra geminin içerisini temizleyip, geminin içinde kullanılan malzemeleri ayrıştırdık. Şimdi gemiyi hurda fabrikalarının kabul edeceği şekilde parçalara ayırıyoruz” dedi.

SIRA MİNA-1 VAR

Karaya oturduğu için satış ve söküm işlemi başlatılan bir diğer gemi ise 78 metre boyunda, 6 metre derinliğindeki Türk bayraklı MİNA-I isimli kuru yük gemisi. Maltepe sahilinde karaya oturan MİNA-I isimli gemi açık artırma usulüyle 4 Haziran’da yapılacak ihaleyle satılacak. Satıştan hemen sonra geminin söküm işlemi başlatılacak.

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