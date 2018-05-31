Kamu İstihdam Portalı kurularak kamu istihdamına erişim kolaylaşacak. İş tecrübesi kazanım programları ile kariyer rehberlik sistemi geliştirilecek. Yurtdışında yetişen gençlere kamuda istihdam için yeni KPSS modeli kuruluyor. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak. Uzun süreli işsiz kalanlara "dönüşü hızlandırma" kursları başlatılıyor.
2.2 MİLYONA İŞGÜCÜ EĞİTİMİ
2 milyon 250 bin kişi aktif işgücü piyasası programlarından yararlanacak. Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak. Mesleki yeterlilik belgeli nitelikli işgücü sayısı 1 milyona çıkacak. Kadın kooperatiflerine iş geliştirme, pazarlama destekleri verilecek. Dijital dönüşüme uyum sağlayacak işgücü yetiştirilecek. Türkiye genelinde yürütülen baraj, santral projeleri toplamda yaklaşık 1 milyon kişiye iş kapısı açacak. Sanayi bölgelerine meslek lisesi uygulamaları yaygınlaşıyor.
31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Hükümet harekete geçti! Gençleri için 20 dev adım
Hükümet, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânları seferber ederken, söz verdiği 5 milyon istihdamiçin önemli adımlar atılacak.
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