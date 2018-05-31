31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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İtalya’da IMF darbesi

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İtalya’da IMF darbesi
Sandıktan zaferle çıkan sağcı Beş Yıldız ile aşırı sağcı Lega’nın kuracağı koalisyon Cumhurbaşkanı Mattarella’dan veto yedikten sonra ilginç gelişmeler yaşanıyor.
İtalya’da IMF darbesi İtalya’da IMF darbesi İtalya’da IMF darbesi

 

Demokrasi ve özgürlükler projesi olarak nitelendirilen Avrupa Birliği (AB), en büyük üçüncü üyesi İtalya’da “avro karşıtı” koalisyona darbe yaptı. İtalya’da 4 Mart’ta yapılan genel seçimlerde sandıktan güçlenerek çıkan sağ popülist Beş Yıldız Hareketi (M5S) ile aşırı sağcı Lega (Lig) öncülüğünde kurulmak istenen AB karşıtı koalisyonu Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın veto etmesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mattarella, ekonomi bakanlığı verilen Paolo Savona’yı ‘avro’ karşıtlığını gerekçe göstererek veto etmişti. Savona, İtalya’nın avrodan çıkması için bir plan geliştirmişti. Cumhurbaşkanı Mattarella vetonun ardından 25 yıl IMF’de çalışan Carlo Cottarelli’yi geçici hükümetin başına atadı. Cottarelli’nin atanması darbenin AB-IMF ortaklığında gerçekleştiğini netleştirdi. Akşam saatlerinde İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise koalisyon, Savona’nın ismini çıkartarak Cumhurbaşkanı Mattarella ile tekrar müzakere istedi.

İKİ PARTİDEN SERT TEPKİ

Bu gelişme üzerine, Mattarella ve Cottarelli’nin mevcut durumun üzerlerinde daha fazla baskı oluşturmaması için beklemede kalma kararı aldıkları bildiriliyor.Öte yandan veto sonrası iki parti yetkilileri, AB ve IMF’nin darbe niteliği taşıyan müdahalesine tepki gösterdiler. Beş Yıldız Hareketi lideri Di Maio, “Hüküm giymiş bir suçlu, vergi kaçakçısı, yolsuz biri olarak bakan olabilirsiniz. Avrupa’yı eleştiriyorsanız ekonomi bakanı olamazsınız”ifadelerini kullanırken, Lega lideri Matteo Salvini “Berlin, Paris ve Brüksel’in onayı yoksa, İtalyan hükümeti kurulamaz” diyerek darbenin merkezlerine işaret etti. İki partinin de Cottarelli’nin kuracağı muhtemel bir geçici hükümete onay vermeyeceği ve ülkenin Temmuz ya da Ağustos ayında erken seçime gideceği belirtiliyor. Seçimlerden M5S ve Lig partilerinin güçlenerek çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da ekonomi tam olarak toparlanabilmiş değil.

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