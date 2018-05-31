Dolar operasyonunun arkasındaki Müslüman ülke

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmanın, Türkiye’yi ekonomik olarak yıkma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Bu işin içinde Batı ülkeleri var, hatta bazı Müslüman ülkeler de var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, döviz kurundaki dalgalanmanın, Türkiye'yi ekonomik olarak yıkma çabası olduğunu belirterek, bu oyunun arkasındaki aktörleri açıkladı.

HER ŞEYE RAĞMEN EKONOMİ BÜYÜDÜ

Finansal dalgalanmalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra, son çare olarak Türkiye'yi ekonomik olarak yıkma çalışmaları başlatıldığını ancak kendilerinin ekonominin en az hasarla yoluna devam etmesi için gerekli tedbirleri aldığını anlattı. Türkiye'de likidite sorununun oluşması ve dövizin yükselmesi için ticaret ve ihracatla ilgili sıkıntılar yaratmaya ve kredilerin engellenmesine çalışıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, tüm bunlara rağmen ekonomi büyüyünce de kur politikasıyla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istediklerini dile getirdi.

ARKASINDA MÜSLÜMAN ÜLKELER DE VAR

Çavuşoğlu, "Elbette bunun içinde bazı ülkeler de var. Hatta işin içinde Müslüman ülkeler de var bir iki tane. Batı ülkeleri var, bunların içinde mutlaka müttefikimiz olan ülkeler de var. Finans kuruluşları var, bir de faiz lobisi var tabii. Burada ülke ismi vermeyeceğim" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun kastettiği Müslüman ülkenin her fırsatta Türkiye’ye düşmanlık Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu yorumları yapıldı.

DARBEYİ DE FONLAMIŞTI

Çavuşoğlu daha önce de "Türkiye'deki darbe kalkışmasına, hükümeti gayrı meşru yöntemlerle devirme çabalarına bir ülkenin 3 milyar dolarpara desteğini sağladığını biliyoruz. Üstelik bu, Müslüman bir ülke"demişti. Çavuşoğlu'nun BAE'yi işaret ettiği belirtilmişti.