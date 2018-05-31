‘Esenboğa Havalimanı bizim’ davası

Esenboğa Havalimanı için 68 yıl önce Çubuk ve Akyurt’ta arazileri kamulaştırılan köylüler, o dönemde paralarının ödenmediğini iddia ederek 2014’te mahkemeye başvurdu.

Esenboğa içinde tapulu arazileri olduğunu tesadüfen öğrendiklerini belirten Mehmet Sertkaya, davanın dört yıldır devam ettiğini belirtti. Esenboğa Mahallesi’nde bir araya gelen köylüler adına açıklama yapan Sertkaya şunları söyledi: “2014’te bir arkadaş geldi. Cumhuriyet tapulu havaalanı içinde bizim yerimizin olduğunu söyledi. İlk önce ‘böyle şey mi olur’ dedik. Araştırdık bize ait 12 dönüme yakın bir yer olduğunu gördük. Tüm aile adına avukat aracılığıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ilk önce uzlaşma başvurusu yaptık, reddedildi. Davamızı açtık. Beş kez keşif kararı çıktığı halde havalimanı olduğu için girilemedi.

TAPU VE BELGELERİ ÇIKARDIK

221 sayılı kanuna göre reddedildi. Tapu dünyanın neresine giderseniz gidin arazinin size ait olduğunu gösteren asıl belgedir. Tapu ve diğer tüm belgeleri araştırıp ortaya çıkardık. Dava sonra Çubuk’taki yerel mahkemeden İstinaf’a gönderildi. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Arazinin içeride olup olmadığının tespiti için yeni keşif kararı alındı. Yerel mahkemenin keşif için tarih bildirmesini bekliyoruz. Eylül’de de mahkeme var.

10 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Diğer hak sahipleri tarafından da altı tane kamulaştırılmamış el atma davası açıldı. Onlar da aynı vaziyette. Para ödendiğine dair hiç bir belge sunulmadı. Burada takribi 7 bin dönümün üzerinde parasını alacak hak sahipleri var. Eskiden köy olan Esenboğa, Yenice, Güldarpı ve Balıkhisar mahallelerini kapsıyor. Büğdüz’ün arazileri var, ancak biraz karışık. Toplamda takribi 10 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bedeli de 5 milyar doların üzerinde.

EMSAL ARAZİ VERSİNLER

Alacaklılar tarafından 150’nin üzerinde uzlaşma talebinde bulunuldu hepsi ret geldi. Biz hakkımızın verilmesini istiyoruz. Bu topraklar atalarımızın, dedelerimizin. Bizim toprağımız. Parası ödenmemiş. Ödenmediğine dair resmi belgeleri var. Devlet bunu açıklayamıyor. Biz uzlaşmadan yanayız. Para verilemiyorsa bize aynı emsal değerinde başka bir yerden de arazi versinler diyoruz. Esenboğa Havalimanıresmi kayıtlara göre bize ait. Aksini ispat edip belge sunsunlar.”