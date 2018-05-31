Barajlara yağış gelmedi ASKİ aboneleri uyardı

Ankara’da, bu nisan ayında barajlara gelen su miktarı geçen yıla göre 31.5 milyon metreküp azaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) hazırladığı ‘barajlara gelen yağışların yıllara göre kıyaslama tablosu’na göre 2017’nin nisan ayında Ankara’daki barajlara toplamda 59 milyon 11 bin 215 metreküp su gelirken, bu yılın nisan ayında gelen su miktarı ise 27 milyon 480 bin 409 metreküp oldu.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPTI

8 Mayıs 2018 itibarıyla ASKİ’ye kayıtlı abone sayısının 2 milyon 251 bin 361 olduğunu belirten ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Twitter hesabından vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Kınacı, “ASKİ abone sayısı, dolayısıyla su tüketimi çok hızlı bir şekilde artıyor. Nisan ayı yağışları bir önceki yıla göre Ankara’yı besleyen başlıca su kaynaklarının bulunduğu Çamlıdere’de 45.4’ten 2.1 kg/m2’ye ve Kızılcahamam için 57’den 3.4 kg/m2’ye düştü. Sularımızı verimli kullanalım” dedi.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu da bu kış son 44 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını belirterek, “Bu yıl havzalarda kar yağışı az oldu. Bu bahar yağışları çok şükür neredeyse açığı kapatacak gibi. Gerek içme suyu gerekse tarımsal barajlardaki açık kapandı” dedi. Herhangi bir büyük şehirde akmayan bir suyun izahının yapılamayacağını ifade eden Acu, kendisine her zaman, ‘Şu şehirde su sıkıntısı olacak mı olmayacak mı?’ diye sorulduğunu, İstanbul’da su sıkıntısının olmadığını, Ankara’da da Gerede suyuyla beraber problemin tamamen çözüleceğini kaydetti.

2019’DA MUSLUKTAN AKACAK

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ile birlikte geçen günlerde Çamlıdere şantiye alanında yapımı gerçekleştirilen tüneli gezen ve incelemelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaya, Gerede projesi yapım çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını belirterek “Hesaplarımıza göre bir aksilik olmazsa inşallah yapım çalışmaları, 2018 yıl sonunda tamamlanacak. 2019 yılında Ankara’ya içme suyu sağlayacak bu tünel sayesinde uzun vadede Ankaramızın su sorunu çözülmüş olacak” demişti.