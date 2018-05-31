31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:36Yatsı 22:22
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 102.897 -0.94
  • Altın: 188,228 0.65
  • Dolar: 4,4891 0.36
  • Euro: 5,2546 0.73

Eren Erdem bir haftadır kayıp

»
CHP’li Eren Erdem’in bir televizyon kanalında yaptığı MİT TIR’larıyla ilgili açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Eren Erdem bir haftadır kayıp
Eren Erdem bir haftadır kayıp Eren Erdem bir haftadır kayıp Eren Erdem bir haftadır kayıp

Milletvekili adayı yapılmaması üzerine soluğu Atatürk Havalimanı’nda alan ancak hakkında ‘FETÖ’ye yardım etme suçundan dava açılması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı koyulan CHP’li Eren Erdem’in soruşturma birimlerinden 1 haftadır kaçtığı ortaya çıktı. CHP milletvekili Eren Erdem’in geçtiğimiz hafta Artı televizyon kanalında yaptığı ‘MİT tutanaklarını bana Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi’ başta olmak üzere yaptığı konuşmalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlattı.

SAVCILIĞIN İFADE DAVETİNE GELMEDİ

 

Soruşturmayla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. “Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim” diyen Erdem’in 23 Mayıs’ta SMS yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade davet edildiği ancak gelmediği ortaya çıktı. Soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılan Erdem’in bu çağrıyı cevapsız bırakması üzerine, savcılık dün, Erdem’in mevcut adresine gönderilmek üzere bir çağrı kağıdı gönderdi. Çağrı kağıdında Erdem’in bu çağrıyı da cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edildi.

BELGELERİ TEZCAN VERDİ

Eren Erdem CHP’nin açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almaması üzerine katıldığı bir televizyon kanalında CHP’li yöneticileri topa tuttu. 22 Mayıs tarihinde katıldığı programda MİT TIR’ları dosyasıyla ilgili ilk defa isim verdi. Erdem programda, ‘FETÖ’den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi’ dedi. Erdem ayrıca FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde yapılan eyleme katılmasıyla ilgili ise, ‘Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gittim” ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK katletmişti! Kan donduran detaylar...PKK katletmişti! Kan donduran detaylar...Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında kepçe operatörü olarak çalışan Mahmut Taşkıran’ın (27) PKK´lı teröristler tarafından kaçırılıp, katledilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Sağlık Bakanlığında operasyon!Sağlık Bakanlığında operasyon!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Alman savcıdan Türkiye'deki teröriste para yardımıAlman savcıdan Türkiye'deki teröriste para yardımıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'ya, saklanabilmesi için Stuttgart Savcısı P.S. tarafından para gönderildiği belirlendi.
Eren Erdem bir haftadır kayıpEren Erdem bir haftadır kayıpCHP’li Eren Erdem’in bir televizyon kanalında yaptığı MİT TIR’larıyla ilgili açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Sanatçılardan Erdoğan'a tam destek!Sanatçılardan Erdoğan'a tam destek!İstanbul’un fethinin 565’inci yıl dönümü şerefine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evsahipliğinde düzenlenen iftara sanatçılar da katıldı.
"ABD'yi hatadan döndüreceğiz""ABD'yi hatadan döndüreceğiz"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz." dedi.
  • Memur-Sen: Eski Türkiye'yi istemiyoruz!31 Mayıs 2018 Perşembe 11:06
  • Kaçak babaya polis zoruyla test31 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları31 Mayıs 2018 Perşembe 10:41
  • Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek?31 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • Barajlara yağış gelmedi ASKİ aboneleri uyardı31 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
  • Meteoroloji Müdürü'nden kritik yağış açıklaması31 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
  • ‘Esenboğa Havalimanı bizim’ davası31 Mayıs 2018 Perşembe 09:30
  • Diyarbakır'dan acı haber geldi31 Mayıs 2018 Perşembe 09:01
  • Ülkü Ocakları'ndan 'slogan' açıklaması31 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
  • PKK ağzıyla vaat verdi! Savunma sanayini bitireceğiz31 Mayıs 2018 Perşembe 08:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri