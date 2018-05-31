Eren Erdem bir haftadır kayıp

CHP’li Eren Erdem’in bir televizyon kanalında yaptığı MİT TIR’larıyla ilgili açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Milletvekili adayı yapılmaması üzerine soluğu Atatürk Havalimanı’nda alan ancak hakkında ‘FETÖ’ye yardım etme suçundan dava açılması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı koyulan CHP’li Eren Erdem’in soruşturma birimlerinden 1 haftadır kaçtığı ortaya çıktı. CHP milletvekili Eren Erdem’in geçtiğimiz hafta Artı televizyon kanalında yaptığı ‘MİT tutanaklarını bana Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi’ başta olmak üzere yaptığı konuşmalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından jet hızıyla soruşturma başlattı.

SAVCILIĞIN İFADE DAVETİNE GELMEDİ

Soruşturmayla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. “Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim” diyen Erdem’in 23 Mayıs’ta SMS yoluyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade davet edildiği ancak gelmediği ortaya çıktı. Soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrılan Erdem’in bu çağrıyı cevapsız bırakması üzerine, savcılık dün, Erdem’in mevcut adresine gönderilmek üzere bir çağrı kağıdı gönderdi. Çağrı kağıdında Erdem’in bu çağrıyı da cevapsız bırakması durumunda zorla getirme tedbirlerine başvurulacağı ifade edildi.

BELGELERİ TEZCAN VERDİ

Eren Erdem CHP’nin açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almaması üzerine katıldığı bir televizyon kanalında CHP’li yöneticileri topa tuttu. 22 Mayıs tarihinde katıldığı programda MİT TIR’ları dosyasıyla ilgili ilk defa isim verdi. Erdem programda, ‘FETÖ’den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi’ dedi. Erdem ayrıca FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinde yapılan eyleme katılmasıyla ilgili ise, ‘Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gittim” ifadelerini kullandı.