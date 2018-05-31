31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:36Yatsı 22:22
    • 27°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 102.640 -1.18
  • Altın: 188,928 1.03
  • Dolar: 4,5041 0.70
  • Euro: 5,2593 0.82

Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı

»
Türkiye'nin hazırladığı mutabakatın kabul edilmemesini bekleyen teröristler, Amerika ile iş birliğine devam etmek istediklerini belirtti.
Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı
Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı

Suriye'nin kuzeyine yuvanalan terör örgütü YPG, son dönemde büyük bir panik içerisinde.

Türkiye ile Amerika'nın 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planı son halini aldı.

TERÖRİSTLERİN SON 1 AYI

Plana göre; Fırat'ın batısında bulunan YPG'li teröristler, bir ay içerisinde bölgeden çekilecek.

Mutabakatın ortaya çıkmasından sonra örgütten panik içerisinde ilk açıklama geldi.

MENBİÇ'İN KONTROLÜ

 Bölgedeki teröristlerin sözcüsü, Amerika ile Türkiye arasındaki mutabakatın yürürlüğe girmemesini istediklerini belirtti.

Amerika ile iş birliğine devam etmek istediğini bildiren örgüt, bölgenin Türkiye'ye emanet edilmesinin hata olacağını savundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başındaTürkiye'de 114 'hayalet' var! Avcılar iş başındaTürkiye kıyılarında iflas, haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilmiş veya karaya oturmuş gemilerin bertaraf edilmesi için çalışmalar başlatıldı. İlk olarak lodos nedeniyle Zeytinburnu sahiline sürüklenerek karaya oturan ve açık arttırmayla satılan T
Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladıTürkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladıTürkiye'nin hazırladığı mutabakatın kabul edilmemesini bekleyen teröristler, Amerika ile iş birliğine devam etmek istediklerini belirtti.
MHP'den çok sert anket tepkisi!MHP'den çok sert anket tepkisi!MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin sandıktan çıkamayacağını sananlar, bir kez daha mahcup olacaklar. Partimiz bir kez daha aziz milletimizin ilgi ve sevgisine mazhar olarak güçlü bir grupla TBMM'de temsil edilmeye hak kazanacaktır." dedi.
PKK katletmişti! Kan donduran detaylar...PKK katletmişti! Kan donduran detaylar...Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj inşaatında kepçe operatörü olarak çalışan Mahmut Taşkıran’ın (27) PKK´lı teröristler tarafından kaçırılıp, katledilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Sağlık Bakanlığında operasyon!Sağlık Bakanlığında operasyon!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Alman savcıdan Türkiye'deki teröriste para yardımıAlman savcıdan Türkiye'deki teröriste para yardımıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan eski hakim Mesut Orta'ya, saklanabilmesi için Stuttgart Savcısı P.S. tarafından para gönderildiği belirlendi.
  • Eren Erdem bir haftadır kayıp31 Mayıs 2018 Perşembe 11:30
  • Sanatçılardan Erdoğan'a tam destek!31 Mayıs 2018 Perşembe 11:26
  • "ABD'yi hatadan döndüreceğiz"31 Mayıs 2018 Perşembe 11:08
  • Memur-Sen: Eski Türkiye'yi istemiyoruz!31 Mayıs 2018 Perşembe 11:06
  • Kaçak babaya polis zoruyla test31 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları31 Mayıs 2018 Perşembe 10:41
  • Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek?31 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • Barajlara yağış gelmedi ASKİ aboneleri uyardı31 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
  • Meteoroloji Müdürü'nden kritik yağış açıklaması31 Mayıs 2018 Perşembe 10:00
  • ‘Esenboğa Havalimanı bizim’ davası31 Mayıs 2018 Perşembe 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri