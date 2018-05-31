Türkiye ABD anlaştı! PYD yalvarmaya başladı

Suriye'nin kuzeyine yuvanalan terör örgütü YPG, son dönemde büyük bir panik içerisinde.
Türkiye ile Amerika'nın 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planı son halini aldı.
TERÖRİSTLERİN SON 1 AYI
Plana göre; Fırat'ın batısında bulunan YPG'li teröristler, bir ay içerisinde bölgeden çekilecek.
Mutabakatın ortaya çıkmasından sonra örgütten panik içerisinde ilk açıklama geldi.
MENBİÇ'İN KONTROLÜ
Bölgedeki teröristlerin sözcüsü, Amerika ile Türkiye arasındaki mutabakatın yürürlüğe girmemesini istediklerini belirtti.
Amerika ile iş birliğine devam etmek istediğini bildiren örgüt, bölgenin Türkiye'ye emanet edilmesinin hata olacağını savundu.