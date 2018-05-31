31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Esed'ten ABD'ye uyarı, İsrail'e tehdit!

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Beşşar Esed Rus medyasına yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Suriye'den ayrılması gerektiğini söyleyerek, "ABD Suriye'den ayrılmak zorunda, ayrılacak" dedi.
Esed'ten ABD'ye uyarı, İsrail'e tehdit!
Esed'ten ABD'ye uyarı, İsrail'e tehdit! Esed'ten ABD'ye uyarı, İsrail'e tehdit! Esed'ten ABD'ye uyarı, İsrail'e tehdit!

Özellikle tüm dünya tarafından ülkesinde kimyasal silah kullanıldığına dair tepkiler alan, ancak arkasına Rusya'nın desteğini alan Beşşar Esed, ABD hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşşar Esed, Russia Today televizyonuna verdiği röportajda ABD'yi hedef alarak, "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" dedi.

 

ABD ile anlaşma için ilk seçeneğin müzakere olduğunu aksi takdirde, askerlerin bölgeden ayrılacaklarını belirtti. 

İsrail'in hava saldırılarına da değinen Esed, "Bunu durdurmanın tek yolu var, bunu biz yapmalıyız" diyerek tehdit etti.

Suriye'de İran birliklerinin olmadığını yalnızca İranlı yetkililerin Suriye ordusuyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

İsrail'in son saldırısına değinen Esed, "10 Suriyeli öldü, yaralılar var, bir tanesi bile İran askeri değil" açıklamasında bulundu. 

Kendisine "hayvan" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Beşşar Esed, "Ne söylersen o sensin" dedi. 

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