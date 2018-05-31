31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek?

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu İktidarın ekonomi politikasını ve bu yöndeki söylemlerini sert bir şekilde eleştirdi.
Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek?
Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek? Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek? Temel Karamollaoğlu: Bu nasıl güçlenmek?

Karamollaoğlu, partisinin Ankara milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu. Hükümetin ‘güçleniyoruz’ söylemlerine atıfta bulundu. 

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu. Ankara Point Otel’de düzenlenen iftar programına katılan Karamollaoğlu, iftardan sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Karamollaoğlu, ülkenin ciddi bir borç bataklığının içerisinde olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bütçesinin sürekli açık verdiğini hatırlatan Karamollaoğlu, bu nasıl güçlenmek diye sordu? Gerçeklerin ‘büyüdük, güçlendik’ söylemleriyle örtülemeyeceğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Her şeyle dışarıya bağımlı hale geldik. Gıda, insan olarak hepimizin vazgeçilmez ihtiyacı. Ülkemiz kendi kendine yeterli 7 ülkeden biriydi. Bugün buğday ithal ediyoruz, hayvan ithal ediyoruz. Gıdamızın her noktasında dışarıya muhtaç hale geldik” dedi.

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