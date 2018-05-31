31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları

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Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları
Ramazan’da tıklım tıklım dolan lüks restoran ve otellerde sunulan zengin iftar menüleri, israfa davetiye çıkarmanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin 1 aylık erzaklarından daha fazlaya mal olmasıyla dikkat çekiyor.
Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları Zengin iftar sofraları ile yardım paketlerinin faturaları

200 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Özellikle restoran ve lüks otellerde sunulan iftar menülerinde yok yok! Ankara’da bu zengin iftar menüleri kişi başı 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. Başkent’te mekan ve menüye göre en az gelen iftar hesabı ise 50 TL civarında. Zengin iftar sofralarında yemeklerin, içeceklerin önemli ölçüde arttığı, çöpe gittiği görülüyor.

YARDIM PAKETLERİ İSE 60 TL

Öte yandan, Ramazan’da marketlerdeki yerini alan ve “ihtiyaç sahipleri için 1 aylık erzak” diye sunulan yardım paketlerinin toplam tutarları 60 TL’lik erzaklardan oluşması düşündürüyor. Bir kişinin lüks bir mekanda zengin bir iftar menüsü için ödediği ücretin, ihtiyaç sahiplerinin 1 aylık Ramazan erzakı için biçilen ücretle aynı hatta daha yüksek olması üzüyor.

RAMAZAN TEMASI “İSRAF OLMASIN”

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Ramazan ayında lüks ve israftan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu seneki Ramazan'ın temasını "İsraf Olmasın" olarak belirlediklerini açıklayarak şunları söylemişti: "Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir."

MÜSLÜMAN AHLAKINA AYKIRIDIR

DİB Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı ise Diyanet tarafından her ay çıkarılan dergide "İftar sofraları israf olmasın" adlı bir makale kaleme aldı. Makalede yer alan önemli noktaların satır başları şöyle: "Altın ve gümüş kaplardan yemeyi men eden Peygamberimiz (S.A.S) israfın sadece yemeğin miktarıyla değil, gösterişe ve kibre kaçan tarafıyla ilgili olarak da bizleri uyarmıştır. Yoksa lüksün zenginliğin sonu olmayabilir. İnsanların imkanları varsa hepsini sunmak isterler ama kullanılan malzemeler çok pahalı, çok masraflı ise ve insanı kibre gösterişe götürecekse bu da Müslüman ahlakına aykırıdır. “

 

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