31 Mayıs 2018 Perşembe16 Ramazan 1439
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"ABD'yi hatadan döndüreceğiz"

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"ABD'yi hatadan döndüreceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Başkanlığı'nca Antalya'daki Serik Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, partililer ve Antalyalıların katıldığı sahur programında Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile bazı AK Parti'li milletvekili adayları da eşlik etti. Burada konuşan Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantıya, sonrasında ise 15 Haziran'da Çin'de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik toplantıya katılacağını aktardı. Bunların dışında seçim çalışmalarını gece- gündüz sürdüreceklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

 

"ABD'Yİ HATADAN DÖNDÜRECEĞİZ"

"ABD ile YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için belirli bir zamandan beri çalışıyoruz. Esasen bu sorunun sebebi de biz değiliz, müttefikimiz ABD. Bir terör örgütüne destek verdi. O terör örgütüyle Suriye'de çalışmayı tercih etti. Vahim bir hataydı. Şimdi bu hatadan ABD'yi de döndürmeye çalışıyoruz. Çünkü terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin, böyle bir terör örgütüyle iş birliği yapması kendisiyle çelişmesi demektir. Hele hele bizim gibi bir müttefiki ve önemli bir ülkeyi kaybetme riskinin olması da ABD ve tüm müttefikler için de zafiyettir. Çünkü Türkiye sözünde duran, kimseye yanlışı olmayan, sorunların çözümü için çaba sarf eden, NATO içinde en güçlü ikinci ordusu olan ve tüm kurumlarda aktif rol oynayan, bölgenin istikrarı, barış için rol oynayan güvenli bir ortak. Böyle bir ortağı kimsenin kaybetmemesi gerekir. Kaybedenlerin de kendisine zararı vardır, bize değil. Biz seçeneksiz, alternatifsiz değiliz. Kimseye de muhtaç değiliz. Kimsenin dayatmalarına da boyun eğmeyiz. Artık bu millet uyandı. Artık yeni bir Türkiye var. Herkes bunu kabullenecek."

'DAYATMALARA KARŞIYIZ'

ABD, Avrupa Birliği (AB), Almanya ya da diğer ülkelerle problemlerinin olmadığını; ancak kimsenin, kendilerinin kiminle ve nasıl ilişki kuracağını belirleyemeyeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, herkesle müzakere etmeye, diplomatik kanalları açık tutmaya hazır olduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, "İş birliği ise iş birliği; ama karşılıklı güvene, saygıya dayalı kazan- kazan anlayışıyla iş birliğine varız. Sorunların çözümüyse ona da varız; ama dayatmalara karşıyız. Bu yeni Türkiye'ye alışmaları biraz zor oluyor" dedi.

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