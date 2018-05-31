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Sağlık Bakanlığında operasyon!

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Sağlık Bakanlığında operasyon!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığına yönelik FETÖ soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Sağlık Bakanlığında operasyon! Sağlık Bakanlığında operasyon! Sağlık Bakanlığında operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan verilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 8'i ihraç edilen, 2'si emekli, 4'ü ise halen görev yapan 14 kişi hakkında, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartıldı.

 Şu ana kadar şüphelilerden 7'si yakalanırken diğerlerinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

AMASYA MERKEZLİ OPERASYON

Amasya merkezli 2 ilde polis tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Amasya ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda  Amasya il merkezinde 11, Gümüşhacıköy ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Bursa'da 2 olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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