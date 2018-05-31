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ABD İçişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması

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ABD İçişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması
ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, son dönemde gerilen Türkiye-ABD ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.
ABD İçişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması ABD İçişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması ABD İçişleri Bakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması

Zinke, Türk dostu olarak tanınan ve ödül alan eşi Lola Zinke ile katıldığı ''Türkiye Dostu Amerikalılar Ödülleri'' töreninde AA muhabirine Türk-Amerikan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. 

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu herkesin anladığını düşündüğünü belirten Zinke, "Türkiye ve ABD'nin uzun bir geçmişe sahip iki müttefik, bölgesel ve stratejik ortak olduğunu" söyledi. 

 

Türk ve Amerikan halklarının birbirini sevdiğini ifade eden Zinke, son dönemde gerilen Türkiye-ABD ilişkileri konusunda şunları söyledi: 

''Ben iyimserim. Her iki tarafın uzun vadeli içten bir ilişki kurması sadece iki ülke için değil bölge için de önemli. Temelde güçlü olan ilişkilerimizin gelecekte de güçlü olacağından eminim.''

''KARŞILIKLI ANLAYIŞ, ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM GEREKLİ''

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye ve ABD'nin devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde konuşması ve görüşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Zinke, ''Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişime odaklanmalıyız.'' dedi. 

Kendisinin eski bir donanma komutanı olduğunu ve geçmişte Türk güvenlik güçleriyle çalıştığını anlatan Zinke, ''Her iki ülkede de istikrar ve refahı sağlamak ortak görevimiz. İhtiyacımız olan şey iletişim.'' ifadesini kullandı. 

Türk dostu olarak tanınan ve ödül alan Zinke'nin eşi Lola Zinke de ''ABD-Türkiye ilişkileri şu anda gelinen noktada kesinlikle kritik. Türkiye ile yıllardır müttefikiz ve bunu böyle sürdüreceğimize inanıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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