Harekete geçiyorlar! İsrail'den 'Kıbrıs' teklifi

İsrail hükumeti Gazze'ye elektrik sağlayan hatları tamir etmeyerek onları elektriksiz bırakma, roket atma mevzilerinin yok etmenin yeni yanı sıra Gazze'nin işgal planının da görüşüldüğü belirtildi.

''HÜKÜMETİN ÇOĞUNLUĞU 'YENİDEN İŞGAL' DİYOR''

İsrail İskan Bakanı General Yoav Galant, Avrupa'nın ve Mısır'ın kontrol etmek istemediği Gazze Şeridi'nin yeniden işgal edilmesi çağrılarını reddettiğini söyledi. Yoav Galant, Benyamin Netenyahu hükümetinin çok sayıda bakanının, Filistinin İsrail'i tehdit eden füzelerini durdurmanın tek yolunun Gazze'nin yeniden işgal edilmesi ve 2005'den önceki duruma geri dönme olduğunu söylediklerini ancak bunu reddettiğini söyledi.

İsrail Ordusunun olan Güney Bölgesi Komutanı olan Yoav Galant, ''Gazze'nin yeniden işgal edilmesini düşünenler şu iki soruya cevap versin. 'Bu adım için ne fiyat ödenecek ve ikinci olarak ertesi gün ne olacak? Ne Mısırlılar ne de Arupalılar, kimse Gazze'yi kontrol etmek istemiyor. Belki İsrail'in Gazze'deki tecrübesi başarısız oldu. İsrail'in orada stratejik bir menfaati yok'' dedi.

KIBRIS'TA LİMAN OLUŞTURMA TEKLİFİ

Altyapı, Enerji ve Su kaynakları Bakanı Yuval Steinitz vergi gelirlerinin Gazze'ye aktarıldığını ancak onların nereye gittiğini bilmediklerini, bunun için Filistin Yönetimi Başkanı Abbas'ı baypas etmek olduğunu söyledi. Bunun için havuç sopa oyunu oynanması gerektiğini belirtti.

Steinitz, Gazze'nin İsrail tarafından sağlanan elektriğe muhtaç olduğunu bunun Hamas'a bir tehdit olarak kullanılabileceğini söyledi. Steinitz'in bir teklifinin de Gazze'den çıkan ve Gazze'ye giren malların kontrolü için Kıbrıs'ta bir liman oluşturulması olduğu kaydedildi.